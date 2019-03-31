2019 Yerel Seçimlerinde İzmir'de Hangi Aday Önde?

Uzun süredir beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaşlar sandıklara giderek oylarını kullandı ve artık sandıktan hangi adayın isminin çıkacağı merak konusu olmaya başladı. Peki, İzmir'de hangi aday önde?

Partilerin aylarca yürüttüğü seçim çalışmalarının ve seçmenin karar verme sürecinin sonuna gelindi, oylar kullanıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyükşehirler seçimlerin en kritik olduğu noktalardı. İzmir'de hangi parti önde?

İZMİR'DE KİM ÖNDE?

İzmir'de iki güçlü rakip, AK Parti'den Nihat Zeybekci ile CHP'den Tunç Soyer'in seçim yarışının sonucu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İzmir'de toplam sandık sayısı 10.161 ve açılan sandık sayısındaki son durum ise 4.348 olarak belirlendi. Buna göre Tunç Soyer, %58, 34 oy oranına sahipken, Nihat Zeybekci ise %37, 73 oy oranıyla yarışı sürdürüyor.