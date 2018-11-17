2019 Yerel Seçimlerine Doğru

Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde, kendilerini "CHP
Taban Hareketi" olarak tanımlayan bir grup, eski Milletvekili Ali Kemal Deveciler
'in genel merkez tarafından ilçe belediye başkan adayı olarak açıklanmasına tepki gösterdi.
CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Esra Ersoy
, CHP'nin bir örgüt partisi olduğunu vurguladı.
Ersoy, partinin geleneksel anlayışına değinerek, "Partimiz tarihi ve kurumsal kimliği gereği aldığı kararları örgütüne danışmadan alamaz. Mustafa Kemal Atatürk
dahi aldığı tüm kararları milli mücadeleyi birlikte verdiği örgütlü yapıyla birlikte almıştır. Partimiz böyle bir anlayıştan doğmuştur. Bizler bugün bu alana yerel seçimlerde bir hüsran yaşamamak için örgütümüzün ve halkımızın sesini duyurmak için toplandık." diye konuştu.
Burhaniye'de 2014 yılında kaybedilen yerel seçimlerin, bu kez heyecan ve umutla beklendiğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:
"Birlik ve beraberlik içinde, yerel seçimlerden üstün bir oy oranıyla çıkacağımız konusunda parti tabanı olarak hemfikirdik. Genel Merkez
tarafından direkt olarak Ali Kemal
Deveciler'in aday olarak atandığını öğrendik. Biz partimizde ahbap çavuş ilişkileriyle değil tabanın sesine göre aday belirlenmesini bekliyorduk. Ali Kemal Deveciler, 35 yıldır partimizde her dönem de başka hiçbir kişi yokmuşçasına aday adayı veya aday olmuştur. 35 yıllık siyasi yaşamında sadece bir defa oda merkez atamasıyla milletvekili olmuştur. Halkta karşılığı olmayan birisidir. Bu nedenle partimizde ve halkımızda büyük bir tepkiye sebep olmuştur. Bu basın açıklamasının, başlayan taban hareketinin ve itirazların ana nedeni budur."
Ersoy, üyelerle ön seçim, eğilim yoklaması ya da anket gibi yöntemleri hiç kullanmadan, aday adaylarıyla hiç görüşülmeden aday isminin açıklanmasının, Burhaniye halkını ve partilileri incittiğini dile getirerek, "Burhaniye'de CHP tabanında hiçbir karşılığı olmayan ve seçimlerde bizi ve partimizi yine hüsrana uğratacak olan Ali Kemal Deveciler'in adaylığının geri çekilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Adayın değiştirilmesi için imza kampanyası başlatan grup, toplanan imzaları CHP Genel Merkezi'ne gönderecek.
Milletvekili,Merkez,Ali Kemal Deveciler,Burhaniye
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:57