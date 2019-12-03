Haberler » Güncel » 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber

2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon kazanan talihli gizemini koruyor. Eğer talihli 31 Aralık'a kadar parasını almazsa 70 milyon sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere kamuya aktarılacak.

03.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:48

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyonluk büyük ikramiye tam bilete çıkmıştı. Ancak aradan geçen onca zamana rağmen talihli ortaya çıkmadı. Tüm 'nin merak ettiği talihli için Milli Piyango sitesine sayaç kondu. Talihlinin parasını alması için 28 günü kaldı. Gizemini koruyan talihlinin parasını almadığı takdirde 70 milyonun ne olacağı ise merak konusu oldu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KULLANILACAK

31 tarihine kadar talihli parasını almazsa 70 milyonluk büyük ikramiye Hazine'ye devredilecek ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kullanılacak. Milli Piyango Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Yıl sonuna kadar alınmayan ikramiyeler kamu payı olarak okul yapımında, hastane yapımında, yurt yapımı gibi sosyal projelerde değerlendirilmek üzere Hazine'ye aktarılıyor. Talihli yıl sonuna kadar parasını almazsa 70 milyon sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere kamuya aktarılacak" dedi.

ÜSKÜDAR'DAKİ SEYYAR BAYİDE SATILMIŞTI

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam biletin 'daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu ikramiye '7615536' numaralı tam bilete isabet etmişti.

2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak

Üsküdar, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56 Kansere yakalandı, engelli gençleri bırakmadı - Haber
12:56 Antalya iyi parti antalya il binasında yangın - Haber
12:54 Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağladı - Haber
12:52 Engelli anne, artık çocuğunu okuldan alabilecek - Haber
12:51 Antalya yeni icra dairesinin açılışı yapıldı - Haber
12:51 Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti! - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 12:58:09