Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun'da 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi'nin yazılı bir talepte bulunmaya gerek olmaksızın uygulanacağını belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu konuda yapılması gereken işlemleri anlattı.

31.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:38
2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı
Samsun 'da 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi'nin yazılı bir talepte bulunmaya gerek olmaksızın uygulanacağını belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu konuda yapılması gereken işlemleri anlattı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından korona virüsü önlemleri kapsamında 2019 yılı Buzağı Desteklemeleri'nde 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan başvuru döneminde destekleme başvurusu bulunmayan yetiştiricilerin, 01 Nisan 2020 ve 15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılması gereken başvuruları, bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talepte bulunmalarına gerek olmaksızın uygulanacağı açıklandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yaparak yapılması gereken işlemleri anlatan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Halkımızın mümkün mertebe evlerinde kalmalarının hayati önem arz ettiği bu salgın günlerinde, 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Destekleri'nden yararlanmak isteyen üreticilerimizin işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talepte bulunmalarına gerek olmaksızın ve aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Tebliğde belirtilen hayvancılık örgütleri birinci başvuru döneminde başvurusunu yapmadığı üyelerinden başvuru dilekçesi almadan, bu üyeleri adına 15 Haziran 2020 tarihine kadar il veya İlçe müdürlüklerine başvuru yapabilir. İl veya ilçe müdürlükleri de süresi içerisindeki başvuruları E-Islaha kaydeder. Bir yetiştirici için birden fazla hayvancılık örgütünden başvuru talebi gelmesi durumunda il veya ilçe müdürlüğünce uygun iletişim araçları kullanılarak, yetiştiricilerin bildirimi doğrultusunda örgütü belirlenecektir. Herhangi bir hayvancılık örgütüne üye olmayan yetiştiricilerden bireysel askı ve hak ediş listelerinin (icmaller) hazırlanmasında, başvuru dilekçesi alınmayacaktır. E-Islah'da başvuru kaydı bulunmayan tüm yetiştiriciler bireysel başvuru yapmış olarak işlem görecek olup, İl veya ilçe müdürlüklerince bireysel başvuru girişi yapılmasına gerek duyulmayacaktır. Birinci başvuru döneminde başvurusu olan yetiştiriciler için hatalı kayıt, ölüm ve benzeri durumlar dışında, ikinci dönem için başvuru kayıtlarında işlem yapılmayacaktır. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, sağlıklı günler dilerim" dedi. - SAMSUN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Sağlam, Samsun, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 19:08: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Haber 19:08: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi - Haber 19:07: Şimdi vefa zamanı - Haber 19:06: Uşak'ta koronavirüs denetimleri - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:40: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber