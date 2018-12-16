2019 Yılı Bütçesi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığı
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının bütçelerinin görüşülmesine başlandı.
Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop
başkanlığında toplandı.
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. tur görüşmelerinde bugün; İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yanı sıra; Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Gu¨venlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı
, Tu¨rkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨, Tu¨rkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Tu¨rkiye Sağlık Enstitu¨leri Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.
Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Kesinhesap Kanunu Tasarısı da ele alınacak.
Bütçeler üzerinde ilk sözü AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir
aldı.
16 Aralık 2018 Pazar 11:21