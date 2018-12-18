2019 Yılı Bütçesi Genel Kurulda

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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 2019 yılı bütçesinin Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olacağını belirterek, "Bu adımla, ekonomide öngördüğümüz dengeleme, disiplin, değişim ve istikrarlı yüksek büyüme süreci arasında güçlü bir köprü kuracağız." dedi.Meclis Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulunun bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, grubu adına yaptığı konuşmada, 2017 yılında yüzde 3,7 olan küresel büyümenin 2018 ve 2019 yılında da yine aynı düzeyde kalmasının beklendiğini, dünya ticaretinin büyüme hızının 2017'de yüzde 5,2'den 2018'de yüzde 4'e düştükten sonra bu eğilimi koruyarak 2019'da yüzde 3,4'e gerilemesinin öngörüldüğünü belirtti.Küresel ticaretteki risklere karşın Türkiye'nin, ihracatta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırmaya hazırlandığını vurgulayan Günay, "Küresel ticaret daralırken Türkiye'nin 2018 yılı ihracat başarısında en etkili faktörlerden biri hükümetimizin destekleridir. İhracat desteklerinin 3 milyar liraya çıkarılması, AR-GE ve tasarım merkezlerinin desteklenmesi, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, yeşil pasaport, Eximbank'ın sermayesinin artması, KGF'nin firmalarımıza sağladığı finansman ve istihdama yönelik destekler bunlardan bazılarıdır." diye konuştu.İhracatta öncelikler ve stratejilerin değiştirildiğini, pazar çeşitliliğinin artırıldığını ve mevcut pazarlarda derinleşme faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlatan Günay, inovasyon ve Ar-Ge'nin önceliklendirilmesinin en önemli değişim olduğunu kaydetti.Günay, YEP'te de mali disiplinin, ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bunun sonucunda, yerel seçimlerin olduğu bir senede hala 36,7 milyar liralık faiz dışı fazla veren bir bütçe hazırlanabilmektedir. Bir de bu kapasiteye kayıt dışı ekonomi potansiyelinin eklendiğini düşünelim. Kayıt dışı ekonomiyle verilen mücadele sonucu kayıt dışı ekonominin milli gelire oranı, 2002 yılında yüzde 32,4 iken yüzde 26'ya düşmüştür. Terörle mücadele için harcanan yaklaşık 700 milyar doların alternatif maliyetini hiç hesapladınız mı? Bu potansiyelin mevcut kapasiteye eklendiğini düşündüğümüz zaman ulaşacağımız noktayı hep birlikte hayal edebiliriz. Şu andaki ekonomik kapasitemizin yaklaşık 2 katı. Bu coğrafyada başka hangi ülke hem içeride hem dışarıda çok boyutlu ve eş zamanlı bir mücadele veriyor; askeri, ekonomik, sosyal, kültürel bir mücadele? Hiç düşündünüz mü, eğer AK Parti iktidarlarının son 16 senede ekonomik ve finansal yapılanma üzerine aldığı ve tüm dünya tarafından takdirle karşılanan tedbirler olmasaydı, bugün, şu anda biz nasıl bir Türkiye'ye konuşacaktık? Bunu vicdanlarınıza ve takdirlerinize bırakıyorum.""Uluslararası piyasalarından 7,7 milyar dolarlık finansman"AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, dünyanın hemen hemen gelişmiş hiçbir ülkesinde AK Parti dışında 16 yıl üst üste tek başına iktidar olup tek başına bütçe yapan başka bir iktidar bulunmadığına işaret ederek, partisine bu onuru ve gururu yaşatan bütün vatandaşlara şükranlarını sundu.Türkiye ekonomisinin 2018 yılında da büyümeye devam ettiğini anlatan Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hazine finansman programları çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarından 7,7 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Güçlü mali yapımızda, vergi sistemini daha basit, daha anlaşılır, daha etkin ve daha geniş tabana yaymak ve özellikle, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak için mükelleflerimizin vergi uyum seviyelerini artırmak için birtakım özel çalışmalar yürütmeye başladık. 2019 yılı bütçesi Yeni Ekonomi Programı'nın hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım olacaktır. Bu adımla, ekonomide öngördüğümüz dengeleme, disiplin, değişim ve istikrarlı yüksek büyüme süreci arasında güçlü bir köprü kuracağız."AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci, AK Parti hükumetlerinin 17'nci bütçesinin görüşüldüğünü anımsatarak, "2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde 961 milyar lira gider, 881 milyar lira gelir ve 80 milyar lira açık öngörülmektedir, faiz dışı fazla 38 milyar Türk lirasıdır. 2019 yılı bütçe ödenekleri 2018 yılına göre yüzde 26 oranında artırılmıştır. Bu artış yaklaşık 198 milyar Türk lirasına tekabül etmektedir." ifadelerini kullandı."TÜİK, bu yıl 339 haber bülteni yayımlamış olacak"AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, partisinin özelleştirmede tarihi başarılar elde ettiğini belirterek, "Biz iktidara geldiğimiz tarihe kadar özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelir yaklaşık 8 milyar dolar civarındayken hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen ve sözleşmeye bağlanan özelleştirme uygulamalarının toplamı şu an itibarıyla 62 milyar doların üzerine çıkmıştır; bunun yüzde 88'i hükumetlerimiz döneminde elde edilmiştir. Bu, önemli bir başarıdır." dedi.Partisinin özelleştirme uygulamalarını sadece gelir getirici bir faaliyet olarak görmediğine değinen Cora, şu görüşlerini paylaştı:"Sermaye piyasasını geliştiren, sermayeyi tabana yayan, atıl kamu varlıklarını ekonomiye kazandıran yönünü her zaman ele aldık. Ayrıca bu özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirin önemli bir kısmını o kurumlarda çalışan kişilerin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde kullandık. Bu nedenle özelleştirme dolayısıyla hiç kimseyi mağdur etmedik, hiçbir çalışanı mağdur etmedik. Yapılan özelleştirme uygulamalarına baktığımızda devletin birçok sektörden elini çektiğini gördük, özellikle petrokimya ve demir çelikten. Bir kısmından, marina ve liman işletmeciliği, hava taşımacılığı piyasasından da kısmen elini çekmesini sağladık. Özelleştirilen birçok kuruluşun yeni yatırımlar yapması, üretimleri artırması ve yeni istihdam sahaları açması nedeniyle özelleştirme uygulamaları ekonomik büyümeye katkı sağlamıştır."AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, kurum ve kuruluşların, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uhdesinde çıkarılacak ulusal kayıt sistemi standardına uyum sağlamalarının önemine işaret etti.TÜİK'in 2018 yılında yürüttüğü 100'e yakın araştırma kapsamında yaklaşık 1 milyon cevaplayıcı birimden bilgi toplayarak toplam 339 haber bülteni yayımlamış olacağını belirten Erim, 2019'da da benzer büyüklükte alan uygulaması hacmi planlandığını kaydetti.