2019 Yılı Bütçesi Görüşmeleri - İyi Parti'li Öztürk'e "Geçici Çıkarma Cezası" Verildi

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
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'ın birleşime ara vermesiTBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın aranın ardından açıklamaları İYİ Parti
Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
'ın konuşmasıMehmet Muş'un konuşmasıANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a küfürlü ifade kullanan İYİ Parti'li Öztürk'e, "geçici çıkarma cezası" verildi
Lütfü Türkkan,Binali Yıldırım,Mehmet Muş,İYİ Parti
11 Aralık 2018 Salı 00:57