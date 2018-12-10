2019 Yılı Bütçesi Görüşmeleri - Naci Bostancı ve Özgür Özel

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, bütçenin sağlıklı bir demokrasi için hazırlanmadığını, bu nedenle sakat ve demokrasiye inanan herkesin "hayır" diyeceği bir bütçe olduğunu savunarak "Bu bütçeye oy vermek haramdır." dedi.
Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde yaptığı konuşmada, "Bir ülke düşünün, devleti yönetenler harcadıkları paranın hesabını halkına vermiyor, yaptıkları sarayların, inşa ettikleri büyükşehir hastanelerinin, havaalanlarının, köprülerin maliyetini, bırakın halkı, o ülkenin parlamentosu da bilmiyor." diye konuştu.
-"Böyle bir Türkiye
yok"
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı
, demokrasiyi demokrasi yapanın, iktidar ile birlikte muhalefetin varlığı olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının büyük bölümünde AK Parti Grubu'na ve AK Parti'ye oy verenlere seslenmek istediğini belirten Bostancı, "sarayın beslemeleri", "yürütme" organı gibi birtakım ifadelerinin Kılıçdaroğlu'nun kurmak istediği iletişimin önündeki ciddi duvarlar olduğunu belirtti.
Bostancı, Kılıçdaroğlu'nun, çok dramatik bir Türkiye tablosu çizdiğine işaret ederek, "Baktığımızda 16 yıldan beri halkı eziyoruz, ülkeyi batırdık, herkes perişan, sefalet, tefecilere hizmet veriyoruz. Sayın Genel Başkan'ın diliyle söylüyorum vallahi de billahi de böyle bir Türkiye olsa kendisi başbakan, cumhurbaşkanı olurdu. Böyle bir Türkiye yok. 16 yıldan bu yana bu ülkede seçimler yapılıyor. Halkımız kendisine zulmedenlere karşı herhalde mazoşist değil. ya halkta arıza var ya da bu ifadelerle Türkiye'nin tasvirinde bir arıza var. Halkta arıza olduğu kanaatinde değiliz." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun, "20 Temmuz sivil darbesi" ifadesini kullandığını anımsatan Bostancı, OHAL'i parlamentonun ilan ettiğine işaret etti. Bostancı, "Her 23 Nisanda buraya geliyoruz. 95 yıllık bu geleneğe saygı gösteriyoruz. Aynı saygının parlamentonun aldığı kararlara da gösterilmesi lazım." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
de Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının, vücut dili ve seslendiği dimağlar açısından AK Parti seçmenine ve milletvekillerine de yönelik mesajlar içerdiğini dile getirdi.
Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu, ne kendilerini sorumlu tutan ne de suçlayan dil kullanmıştır. Aksine bu ülkede yaşananları birer birer delillendirmiştir. Sayın Grup Başkanı, cevap konuşmasında, 'haksız ihale, sarayda israf yok' dememiştir, 5'li çetenin varlığını inkar etmemiştir. Sadece 'böyle bir şey varsa bu millet bize oy vermez' demiştir. O zaman mesaj bugünden itibaren millettedir. Bu gerçekleri yaşayan herkesin önündeki ilk hedef 31 Martta Naci Bostancı'ya gereken cevabı vermektir. Sayın Genel Başkan'ın 'besleme' olarak nitelendirdiği kesim ne AK Parti Grubu ne de AK Parti'ye oy verenlerdir; saray tarafından beslenen beşli çeteler, haramzadeler, milletin kanını emenlerdir." görüşünü savundu.
Özgür Özel,Türkiye,Naci Bostancı,Kemal Kılıçdaroğlu
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:19