2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği kapsamında 2019 yılı bütçesinde 943 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 yılı bütçesinin sunumunu yapan Ersoy, turizmde yaşanan olumsuzlukların devletin gayreti ve sektörün özverili çabalarıyla geride kaldığını vurguladı.Ersoy, "Türkiye'yi dünya turizminin merkezi haline getirmek, ülkemize gelen misafirlerimizin her birini gönüllü turizm elçisi olarak uğurlamak tamamıyla bizim elimizdedir. Önümüzdeki dönem kamu, özel sektör ve halkımızla birlikte turizmde yepyeni bir 'Türkiye öyküsü' yazacağız." ifadelerini kullandı.Turizmde pazar payını artırmak ve Türkiye için en doğru algıyı oluşturmak açısından tanıtma faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Ersoy, "Turizmde Türkiye markasının yeniden yapılandırılması hususu 2019 tanıtım faaliyetlerimizin odak noktası olacaktır. Teknolojiyi en etkin şekilde kullanıp, yeni iletişim araçlarını da daha dikkate alarak veriye dayalı bir yeni tanıtım stratejisi uygulayacağız." dedi.Ersoy, 4 yıl önce global düzeyde başlatılan "Turkey Home" kampanyası çerçevesinde kurgulanan algı yönetimi stratejisinin bu yıl da çeşitlendirilerek sürdürüldüğünü aktararak, kampanya kapsamında sosyal medya takipçi sayısının 7 milyona ulaştığını ve Türkiye'nin bu sayıyla dünyada dijital/sosyal platformlarda turizm tanıtımı yapan organizasyonlar arasında 4. sıraya yerleştiğini bildirdi."Turkey Home" stratejisi yenilenecekBakan Ersoy, "2019'da yapacağımız yeni çalışmalarla, yavaş yavaş 2019 sonuna kadar hazır hale gelecek. Turkey Home stratejisini yeni bir stratejiyle yenileyeceğiz. Bu stratejiyle birkaç yıl daha devam edeceğiz." dedi.Gelecek dönem özellikle sosyal medyayı etkili kullanan dünyaca tanınmış şahsiyetler ile iş birliği yaparak tüm dijital/sosyal mecralarda algı yönetimi mekanizmalarını faal bir şekilde kullanacaklarını ifade eden Ersoy, aynı zamanda "takipleme (monitoring)" yaparak faaliyetlerin yansımalarını da ölçeceklerini söyledi.Ersoy, tanıtma faaliyetlerinde dil ve görsel birlik standartları üzerinde çalıştıklarını ve 2019 yılı içerisinde bu çalışmayı tamamlayarak hızla uygulamaya geçireceklerini de dile getirdi.Üst gelir grubu için ayrı tanıtım stratejileri oluşturulacak2019 yılının Rusya Federasyonu'nda ve Japonya'da "Türk Kültür Yılı" ilan edileceğini belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"2019 yılında ülkemizin marka değerini güçlendirmek ve aldığı pazar payını artırmak amacıyla üst gelir grubuna yönelik ayrı tanıtım stratejileri oluşturmayı hedefliyoruz. Gastronomi turizmine yönelik ayrı bir tanıtım strateji ve eylem planı oluşturarak ülkemizin zengin mutfak kültürünü ve lezzetlerini başlıca hedef pazarlarımızda tanıtacağız.Dijital ve sosyal medyada hedef pazarlara yönelik farklı dillerde hizmet verecek, hedef gruplara yönelik alt tanıtım kampanyaları da yürüteceğiz. Amacımız tanıtımda ürün-pazar çeşitliliğimize paralel olarak turizm gelirlerimizi de artırmaktır."Ekolojik turizmde yeni düzenlemeErsoy, ayrıca turizm bilincinin geliştirilmesine yönelik kampanyalar yapmayı, sürdürülebilirlik ve eko-turizm alanında yapılan faaliyetleri yurt dışında duyurmayı, konaklama tesislerinde buna yönelik düzenlemelere gitmeyi ve nitelikli turist rehberleri yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.Bu noktada ekolojik turizmin özellikle Batılı turist açısından hayati önem kazanmaya başladığına işaret eden Ersoy, "Tesis yönetmeliğimizden başlayarak birçok yönetmeliğimizde ekolojik turizmle ilgili düzeltmeler ve olmazsa olmaz kriterler oluşturmaya başlıyoruz. 2019 itibarıyla da yavaş yavaş hepsini devreye alacağız." diye konuştu.Bakan Ersoy, THY ile imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Direkt Turizm Hamlesi" ile 2019 Nisan ayı itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına tarifeli uçuşlar başlatılacağını ve Bakanlığın da bu süreci tanıtımla destekleyeceğini aktardı.Turizmde ana hedeflerinin gelecek yıl itibarıyla turist sayısını artırmanın paralelinde, kişi başı gecelik gelirleri de artırmak olduğunu anımsatan Ersoy, bu noktada dünyanın her yerine ulaşan THY'nin önemine vurgu yaptı.Ersoy, bu çalışmanın nitelikli turistin gelmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"İlk etapta 2019 için 850 bin koltuk planladık. Nisan 2019 itibarıyla uçacağız. Şu anda tekrar özellikle THY ile görüşüyorum, muhtemelen bu sayıyı bu sene için artıracağız. 1 milyon, 1 milyon 200 bin civarlarına taşımayı düşünüyoruz. Her sene de bu sayıyı tekrar artırmak istiyoruz. Biz de THY'ye uçuş yaptığı noktalarda devlet olarak daha yoğun tanıtım faaliyetleriyle o uçakların, o frekansların dolu gelmesi için destek vereceğiz. Bu bağlamda Türkiye'ye yönelik hem direkt rezervasyon oranları artmış olacak hem de nitelikli turist, gelir grubu, konaklama dışı harcaması yüksek olan turistin Türkiye'ye özellikle tatil bölgelerine ulaşma imkanlarını artırmış olacağız."Ersoy, bu kapsamda öncelikle yeni pazarlar olarak Çin başta olmak üzere Hindistan, Japonya, Güney Kore ile son yıllarda ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkileri kültür ve turizm alanında da geliştirmeyi amaçladıklarını aktardı."Büyük bir turist potansiyeline sahip uzak doğu pazarındaki payımızın arttırılması için bir eylem planı hazırlamaktayız. Bu plan doğrultusunda ziyaretçi sayısının ve bu ziyaretçilerin harcama düzeylerinin artırılmasını hedefliyoruz." diyen Ersoy, bu kapsamda söz konusu coğrafyalarda dijital mecralarda Türkiye ile ilgili bilgilendirici, özgün seyahat deneyimlerini özendirici interaktif uygulamalarla tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceklerini söyledi.Turizm meslek liselerine "kolej" statüsüBakan Ersoy, 2018 "Troya Yılı" kapsamında yürütülen çalışmalara da değinerek, "deniz-kum-güneş" tanıtım stratejisi yanında inanç, sağlık, gastronomi, kongre, kış, golf, spor ve yayla turizmi gibi diğer alanlardaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek turizm faaliyetlerini Türkiye'nin diğer bölgelerine yayacaklarını anlattı.Kapadokya'da artan kaçak yapılaşmanın önüne geçmek, bölgenin eşsiz doğal zenginliklerini korumak amacıyla "alan yönetimi başkanlığı" sistemini oluşturacaklarını anımsatan Ersoy, Kapadokya'nın hayati bir önemi olduğunu, bölge insanın da Bakanlıktan bunu öncelikli olarak talep ettiğini ifade etti.Milli Eğitim Bakanlığıyla sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan bir eğitim modeli oluşturduklarını hatırlatan Ersoy, iki Bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında, turizm meslek liselerinin sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek ve bu alandaki nitelikli insan gücünü yetiştirecek şekilde yapılandırıldığını kaydetti.Ersoy, gelecek dönem itibarıyla seçilen 10 pilot turizm meslek lisesinin kolej statüsüne getirileceğini ve bunun her yıl artacağını belirterek, "Hazırlık artı 4 sene lise eğitimi alacaklar. Hazırlıkta İngilizce, lise 1'den itibaren Rusça eğitimini mecburi tutuyoruz. Lise 2'den itibaren Almanca, Fransızca, Arapça ve Çinceden herhangi birini seçmeli olarak eğitime dahil ediyoruz. Lise 1'den itibaren de müfredatın İngilizce görülmesini sağlıyoruz." diye konuştu.Öğrencilerin 20 Nisan-20 Ekim arasında eğitimlerini anlaşmalı otellerde göreceğini anlatan Ersoy, öğrencilerin öğretmenleriyle eğitimlerine uygulamalı olarak otellerde devam edeceğini, hazırlık sınıfından itibaren de bu çerçevede maaş almaya başlayacaklarını dile getirdi.Uçuş ve kruvaziyer desteği için 943 milyon lira ödenekErsoy, Türkiye'nin bu yıl Mavi Bayrak konusunda 459 plaj ile dünya sıralamasının 3. basamağında yer aldığını belirterek, "Diğer taraftan rekabet gücümüzü korumak amacıyla seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği uygulaması kapsamında 2019 yılı bütçemizde 943 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında uçuş ve kruvaziyer destek uygulaması ile A Grubu Seyahat Acentelerine 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmıştır." dedi.Turizmde bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla yüzde 23'lük artış oranıyla yaklaşık 32 milyon turiste ulaşıldığını anımsatan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu sayı yıl sonu itibarıyla 40 milyon rakamının aşılarak Türkiye rekorunun kırılacağı anlamına gelmektedir. Ancak ana hedefimiz turist sayısının yanı sıra turizm gelirini artırmak olacaktır. Önümüzdeki sene ise çok daha iyi bir turizm sezonu bizleri bekliyor. 2019 erken rezervasyon satışları geçen senenin çok üstünde rakamlarla başladı. Bu amaçla ülkemizdeki turizm yatırımlarını cazip hale getirecek hazırlıklarımızda sona geldik. Büyük ölçekli turizm yatırımlarına elverişli alanlarla ilgili planlama çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz."Ersoy, turizm alanı olarak tahsise çıkılacak yerlerde golf sahaları, spor alanları, kongre, termal gibi özellikleri olan 12 ay boyunca turizm yapılmasını sağlayacak alanlara öncelik vereceklerini, bunun da 2019'da yapılacak ihalelerde görüleceğini bildirdi.(Sürecek)