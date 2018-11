2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:15



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyaca ünlü klasikleri yüksek standartlarda sergilemenin yanında yerli eserlere verdiğimiz önem ve 'yeni Türk Operası' markasının yaratılması konusundaki çalışmalarımız hızla devam edecektir." dedi.Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 bütçesine ilişkin sunumunda, Ankara'da yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu inşaatını tamamlayarak başkentin kültür ve sanat hayatına önemli bir eser kazandıracaklarını vurguladı.Bakan Ersoy, yeni tesis bünyesinde 2023 kişilik büyük bir konser salonu, 500 kişilik küçük salon, müzik çalışma salonları, kayıt ve naklen yayın stüdyolarının yer alacağını ifade etti.Bakanlığın bu yılın 9 ayında kültür sanat alanında toplam bin 237 etkinlik gerçekleştirdiğini aktaran Ersoy, "Göreve geldiğimiz günden beri sadece turizme değil, onun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz kültür ve sanat projelerine de yoğunluk verdik." değerlendirmesinde bulundu.Ersoy, Bodrum Bale Festivali ile Aspendos Opera ve Bale festivallerine değinerek, "Opera ve bale etkinliklerimizle geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyoruz. 2018 sezonunda Devlet Opera ve Balesi yerleşik sahneler, turne ve festivallerde bin 118 temsil gerçekleştirilmiş, 434 bin 203 seyirciye ulaşılmıştır." diye konuştu.Geçmiş yıllara oranla çok ciddi bir seyirci ve hasılat artırımı sağladıklarını kaydeden Ersoy, "Seyirci sayısında geçen yıllarla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 28 gibi bir artış var. Gelirlerde de yüzde 60 civarında çok ciddi bir artış oldu." bilgisini paylaştı.Ersoy, 9 Kasım'da seyirciyle buluşan Troya Epik Operası'nın Berlin ve Moskova'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacağını aktararak, "Dünyaca ünlü klasikleri yüksek standartlarda sergilemenin yanında yerli eserlere verdiğimiz önem ve 'yeni Türk Operası' markasının yaratılması konusundaki çalışmalarımız hızla devam edecektir." dedi.Özel tiyatrolarda 511 projeye destek sağlanacakKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Devlet Tiyatrolarında sahnelenecek oyunların yüzde 70'inin yerli yazarlardan olması hedeflerini anımsatarak, "Duran, bekleyen tiyatro olmaktan çok 24 saat hareket eden bir tiyatro arzuluyoruz. Bir tarafta provalar yapılırken, diğer tarafta turnelerin olduğu, oyunların sahnelendiği, hiç durmayan bir tiyatroyu planlıyoruz. Kaliteden ödün vermeden, nitelikli eserleri seyircimizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.Ersoy, 2017-2018 sezonunda 229 özel tiyatro projesine 5,2 milyon lira destek sağlandığını belirterek, 2018-2019 sezonu için ise 511 projeye destek aktarılacağını bildirdi."Sanat Her Yerde" sloganıyla "Sanat Cepte" uygulamasının hayata geçirildiğini, antik kentlerde senfonik konserlerin düzenlendiğini anımsatan Ersoy, "Antik Kentler Konserleri" projesinin 2019'da genişletileceğini, bu çalışmanın bir benzerinin "Türk Müzikalleri Antik Tiyatrolarda" adıyla da Devlet Tiyatroları tarafından icra edileceğini dile getirdi.Vakıflardan 21 bin öğrenciye eğitim yardımıBakanlığın bağlı kuruluşlarından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Tarih Kurumu çalışmaları hakkında bilgi veren Ersoy, Mekke ve Medine'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalinin ve başta Fahrettin Paşa olmak üzere Türk askerlerince gerçekleştirilen destansı savunmanın 100. yılı dolayısıyla "Haremeyn-i Şerifeyn" anma etkinliğinin gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) de yıl sonuna kadar 220 vakıf eserinin restorasyonunu tamamlamayı planladığını, 150 eserin restorasyonunun 2019 ve sonraki yıllarda gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini aktaran Ersoy, kurum aracılığıyla 4 bin 394 kişiye muhtaç aylığı bağlandığını, 80 bin 780 kişiye her ay kuru gıda, 2 bin kişiye ise her gün sıcak yemek hizmeti verildiğini, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim olmak üzere toplam 21 bin öğrenciye de karşılıksız eğitim yardımında bulunulduğunu anlattı.Mehmet Nuri Ersoy, TİKA'nın ise 5 kıtada yılda 2000'e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini, 2019'da da TİKA vasıtasıyla muadil Batılı kuruluşlardan farklı olarak, insan odaklı, Türk tipi kalkınma yardımı anlayışı ile mazlumların yanında olmaya devam edileceğini kaydetti."1001 Kütüphane Projesi" kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Ersoy, kasım ayı içerisinde Almanya'da 2, Belçika'da 1, Hollanda'da 1 ve Fransa'da 1 olmak üzere 5 kütüphane daha açılacağını bildirdi.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye Bursları" kapsamında Türkiye'de 138 ülkeden yaklaşık 16 bin uluslararası öğrencinin 70 farklı şehirde ve 125 üniversitede öğrenim gördüğünü belirterek, Yunus Emre Enstitüsünün de 46 ülkede 56 merkez ile faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.Enstitünün Türkçe eğitim faaliyetlerine yönelik de Ersoy, "Şimdiye kadar Türkçe kurslarında 21 bin üniversite öğrencisi Türkçe öğrenmiştir. Enstitünün yeni uygulaması olan Uzaktan Türkçe Öğretim Platformu ile dünyanın dört bir köşesinden 120 bin kişiye ulaşılmıştır." bilgisini paylaştı.Aile ve çocuk dostu diziler teşvik edilecekRTÜK'ün kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi veren Ersoy, internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların RTÜK tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik yönetmelik taslağının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile hazırlandığını söyledi.Taslağın kamuoyu ve bakanlıkların görüşüne sunulduğunu dile getiren Ersoy, taslağın içeriğine ilişkin bilgi verdi.Ersoy, kamu spotları ve zorunlu yayınlara ilişkin düzenlemeye gidildiğini de belirterek, RTÜK tarafından "Kamu Spotları ve Zorunlu Yayınlar Yönergesi"nin hazırlandığını belirtti.Aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin teşvik edilmesine yönelik yönetmelik çıkarıldığını da anımsatan Ersoy, "Bu yönetmelik uyarınca ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikli aile ve çocuk dostu yapım ve diziler üst kurulumuz bütçesine konulan ödenekten karşılanmak üzere teşvik edilebilecektir." dedi.2019'da 5 milyar 664 milyon 701 bin lira bütçe öngörülüyorErsoy, bakanlığın 2018 yılı bütçesi ve 2019 yılı için öngörülen bütçe ödenekleri ile bilgi vererek, şunları kaydetti:"Bakanlığımızın 2018 yılı bütçesi bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil, 3 milyar 997 milyon 3 bin liradır. Bu bütçemizin 975 milyon 581 bin lirası yatırım, 3 milyar 21 milyon 422 bin lirası da cari bütçe olarak gerçekleşecektir. Oransal olarak bakıldığında; 2018 yılı bakanlığımız bütçesinin yüzde 24'ü yatırım, yüzde 76'sı ise cari bütçeden oluşmaktadır.2019 yılı bütçemiz bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil 5 milyar 664 milyon 701 bin lira olarak öngörülmektedir. Bütçenin 1 milyar 324 milyon 91 bin lirası yatırım, 4 milyar 340 milyon 610 bin lirası ise cari bütçe olarak planlanmaktadır. Planlanan 2019 yılı bakanlık bütçesinin yüzde 23'ü yatırım, yüzde 77'si ise cari bütçeden oluşmaktadır."Bakanlığa yeni eklenen kuruluşlar ile görev ve yetki alanlarının daha da genişlediğine dikkati çeken Ersoy, "Artan sorumluluklarımızı yerine getirmek için tüm gücümüzle ve her zamankinden daha fazla çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği 2023 vizyonuna uygun olarak gerçekleştireceğimiz yeni tanıtım ve yatırım projeleri ile turizmin ülke ekonomisine katkısını 2 katına çıkarmak için çaba sarf edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Ersoy, 2019 yılı bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.Komisyonda tartışma yaşandıÖte yandan, Ersoy'un Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği sırada, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "aslına uygun yapmıyorlar" demesi tartışmaya neden oldu.AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Gürer'i sunumu dinlemesine ilişkin uyarırken, Gürer ise "Dinlemeyi senden mi öğreneceğim? Benim kültür üzerine yayınlanmış beş kitabım var." ifadesini kullandı.AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç arasında da tartışma yaşandı.Tartışma Komisyon Başkanı AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in uyarısıyla son buldu.(Bitti)