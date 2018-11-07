2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda - Detaylar

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:38



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:38

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yükseköğretimde öğrenci sayısının 8 milyon 83 bin 903'e ulaştığını belirterek, "Bu öğrenci sayımız ile Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir." dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 bütçesini sunan Selçuk, Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmasının ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olabileceğini, bunun küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığını söyledi.Yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranında, özellikle 2003-2014 yılları arasında çok önemli bir sıçrama yaşandığını ve yatay büyüme olarak adlandırılabilecek önemli düzeyde bir büyümeye şahit olunduğunu ifade eden Selçuk, bugün itibarıyla üniversite sayısının 129'u devlet, 72'si vakıf olmak üzere 201'e ulaştığını belirtti.Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve 5 vakıf meslek yüksekokulu ile birlikte toplam 208 yükseköğretim kurumunun bulunduğunu aktaran Selçuk, "2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci sayımız, 8 milyon 83 bin 903'e ulaştı. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması nitelik bakımından da büyümedir." diye konuştu.Bu kapsamda yapısal değişim niteliğinde girişimlerin yapıldığına değinen Selçuk, en önemli girişimin de Yükseköğretim Kalite Kurulunun oluşturulması ile "Misyon Farklılaşması Odaklı İhtisaslaşma" çalışması olduğunu belirtti.Yapısal değişikliği gerçekleştirecek ikinci hususun da üniversitelerde misyon farklılığı odaklı ihtisaslaşma ve bu kapsamda beklenen çeşitlilik olduğunu anlatan Selçuk, "Üniversitelerimizin tümünün aynı ve birbirinin kopyası olmasını tasvip etmiyoruz. Tüm üniversitelerimiz uluslararası nitelikleri gözetmeli ve farklı değerler üretmelidir." dedi.Ziya Selçuk, bu kapsamda, YÖK'ün koordinasyonunda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" çalışmasının başlatıldığını, ayrıca Araştırma Üniversiteleri Projesi'nin de hayata geçirildiğini anlattı.Türk yükseköğretim sisteminin bilimsel metotla yeniden şekillendirilmesine ve üniversitelerimizin ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Projesi'yle de yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşme hedeflendiğine dikkati çeken Selçuk, bunun yanında yükseköğretim tarihinde bir ilk olacak olan "100/2000 Doktora Projesi"nin hayata geçirildiğini aktardı.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bilim hayatını üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yükseköğretimi, kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.ÖSYM bünyesinde 2018 yılı içinde 182 koordinatörlüğü aracılığıyla yaklaşık 9 milyon adayın katıldığı 45 sınav yapıldığını bildiren Selçuk, yıl sonu itibarıyla bu sayının artmasının beklendiğini kaydetti.ÖSYM'nin elektronik sınav uygulamasını yaygınlaştırdığını dile getiren Selçuk, Ankara'da hizmete yeni açılan Esenboğa e-Sınav Merkezi'nin, aynı anda 5 bin adayın elektronik sınava girebileceği kapasitesiyle dünyanın en büyük elektronik sınav merkezi olduğunu vurguladı.Eğitim bütçesi, 161 milyar 611 milyon 901 bin liraMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 eğitim bütçesine ilişkin şu verileri paylaştı:"Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz bütün bu faaliyetler için 81 milyar 622 milyon 485 bin lirası personel giderleri, 13 milyar 299 milyon 983 bin lirası sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 10 milyar 38 milyon 497 bin lirası mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 3 milyar 265 milyon 157 bin lirası devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 5 milyar 558 milyon 886 bin lirası sermaye giderleri, 28 milyon 5 bin lirası sermaye transferleri olmak üzere toplam 113 milyar 813 milyon 13 bin lira Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine tahsis edilmiştir.Bununla birlikte, 33 milyar 23 milyon 355 bin lirası Yüksek Öğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçesi, 549 milyon 535 bin lirası Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bütçesi, 14 milyar 225 milyon 998 bin lirası Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesi olmak üzere toplam eğitim bütçemiz 161 milyar 611 milyon 901 bin lira olarak öngörülmüştür."Bakan Selçuk, sunumunu, "Eğitimin ortak memleket meselesi olarak görülüp bu desteğin sürdürülmesi önemlidir." diyerek tamamladı.(Bitti)