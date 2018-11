2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

09 Kasım 2018 Cuma 00:24



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Çoklu Doğum Yardım Programı seçim öncesi yapılan bir çalışma değil. Halihazırda yürüyen bir çalışmaydı. 12 Kasım itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Pazartesi talepleri almaya başlayacağız." dedi.Selçuk, Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.Toplumun tüm kesimlerinin farkındalık, duyarlılık ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla kapsamlı ve çok yönlü eğitim faaliyetlerine devam edildiğini belirten Selçuk, toplumun ihtiyaçlarına göre yeni kurumsal yapıların oluşturulduğunu ifade etti. Selçuk, kadın, aile, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni hizmet anlayışının uygulamaya konulduğunu dile getirdi.Sosyal hizmet ve sosyal yardımlarda yeni anlayışı toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde tabana yaymaya çalıştıklarını anlatan Selçuk, aile ekonomisini güçlendirerek toplumun refahını artıran projeleri hayata geçirmeye, çalışma hayatını iyileştirmeye, istihdamı artırmaya devam edeceklerini söyledi.Bakanlığın hedeflerine değinen Selçuk, yapacakları projelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci 100 günlük eylem planında açıklanacağını kaydetti.Selçuk, vatandaşların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, eğitim, bilim, siyaset, ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda hak ettikleri yeri almaları için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Anne olmayan birey değildir." şeklindeki değerlendirmelere değinen Selçuk, "Ben anne değilim. Bir kere doğurganlıkla anneliği aynı tutmuyoruz. Toplumda bizim anladığımız anne anlayışı, her çocuğa sahip çıkan, bir çocuğun tasasını çeken her kadın annedir." dedi."İhtiyaç sahiplerine uygun destek sağlandı"Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımların artmasının yoksulluğun artmasının bir göstergesi olarak gösterilmesinin yanıltıcı olduğunu belirtti.Sosyal yardımların artmasının nedenlerine değinen Selçuk, vatandaşların sosyal yardımlar hakkında farkındalık düzeyinin arttığını, yardıma erişim kanallarının çeşitlendirildiğini, yardıma erişim sürecinin kolaylaştırıldığını, sosyal güvenceli olup muhtaç durumda olanlara sosyal yardım hakkı verildiğini, tematik sosyal yardım programlarıyla daha önce kapsam dışı bırakılan ihtiyaç sahiplerine uygun destek sağlandığını aktardı. Bakan Selçuk , "Yararlanıcı sayısı artışı, yoksulun artmasından ziyade daha fazla vatandaşımıza, daha fazla yardım çeşitliliğiyle ulaşan sosyal devlet uygulamamızın yaygınlaşmasından kaynaklanmakta." diye konuştu.Sosyal yardımların 2002'de 1,3 milyar lira olduğunu, bu rakamın 2017'de 36 milyara ulaştığını belirten Selçuk, "Bu yılın sonunda da 43,4 milyar lira sosyal yardım yapılacağı tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.Sosyal yardım haklarını genişlettiklerini vurgulayan Selçuk, 2002'de dört olan sosyal yardım programının, 42'ye çıkarıldığını kaydetti.Yardımların dağıtılırken dini, ideolojik, siyasi ayrım gözetmeksizin muhtaçlık temelinde bir tabanla sürdürüldüğünü anlatan Selçuk, yardımlardan yararlanma kriterlerinin de yardıma ayrılan kaynakların hangi düzeyde aktarıldığının da belli olduğuna işaret etti."Roman vatandaşlar için 6 bin 720 konut yapıldı"Seçimlerle sosyal yardımlar arasında ilişki olduğu iddialarına da cevap veren Selçuk, "Sosyal yardım programlarımızın takvimi, seçim takviminden bağımsız ilerliyor. Vatandaşımızın başvurduğu herhangi bir durumda yardım yapılıyor." şeklinde konuştu.Bakanlık tarafından fonlanan il, ilçe ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca gerçekleştirilen projelerle yaşlı ve engellilerin ev temizliği, kişisel bakımları, temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Selçuk, bu kapsamda yılda yaklaşık 25 bin kişiye hizmet verdiklerini kaydetti.Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı seçim öncesi yapılan bir çalışma değil. Halihazırda yürüyen bir çalışmaydı.12 Kasım itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Pazartesi talepleri almaya başlayacağız." dedi.Romanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için strateji belgesiyle birinci aşama eylem planını yayımlandıklarını anımsatan Selçuk, strateji belgesinin ikinci aşama eylem planıyla ilgili de hazırlık çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Selçuk, Sosyal Dayanışma Merkezlerinde Roman kadınların çok yönlü desteklenmesi çalışmalarının sürdüğünü, Roman vatandaşlara yönelik 6 bin 720 konutun yapıldığını belirtti."Yaklaşık 6 milyon 470 bin kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı"İşsizlik Sigortası Fonu'nun İŞKUR yönetim kurulunca yasal düzenlemeler çerçevesinde yönetildiğini hatırlatan Selçuk, fonun 6 üyeden oluştuğunu, denetimlere tabi olduğunu ifade etti.Fonun kanunların öngördüğü amaçlar doğrultusunda kullanıldığını belirten Selçuk, "Fondan kara yollarına herhangi ödenek aktarımı söz konusu olmadı." diye konuştu.İşsizlik sigortası kapsamında 2002-2018 döneminde fonun, işsiz vatandaşlar için kullanıldığına işaret eden Selçuk, "6 milyon 470 bin kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Genel Sağlık Sigortası primi dahil toplamda yaklaşık 27,7 milyar ödeme yapıldı. 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi başvurdu ve 626 bin kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kişilerin yüzde 98'i özel sektör çalışanı." değerlendirmesinde bulundu.İşsizlik sigortası yararlanma koşullarının ağır olduğunun dile getirildiğini anlatan Selçuk, "100 günlük eylem planı kapsamında işsizlik ödeneği hak kazanma şartlarından olan son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartını değiştirerek işsizlik ödeneğinden daha fazla kişinin yararlanmasını sağlıyoruz." dedi."Çocuk istismarı ihbarını anında değerlendiriyoruz"Bakanlık olarak çocuğa yönelik istismarla etkin mücadele ettiklerini belirten Selçuk, bir çocuğun bile istismara uğramaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, çocuklara cinsel istismar suçuna açılan dava sayılarının artmadığını bildiren Selçuk, "2012 yılında 17 bin 589 olan açılan dava sayısı 2017 yılında 16 bin 348. Bakanlık olarak istismarla mücadele kapsamında bize intikal eden herhangi bir bilgi veya ihbarı anında değerlendiriyoruz. Olayı yakından takip ediyor ve müdahil oluyoruz. Suç mağduru olan ya da suça sürüklenen çocuklara psiko-sosyal destek hizmeti vermek üzere ihtisaslaşmış kuruluşlar oluşturduk." diye konuştu.Dizi ve film sektörünün sosyal güvenlik alanında denetlenmediği eleştirilerini kabul etmeyen Selçuk, geçen yıl yapılan teftişlerde 34 yapımcı firmaya ait 169 dizi setinin denetlendiğini, 11 milyon liraya yakın işçi alacağının ödenmesinin sağlandığını bildirdi.Toplum Yararına Programı'nın (TYP) işsizlere destek olmak ve kamu hizmetlerine katkı sağlamak için düzenlendiğini belirten Selçuk, TYP'de çalışma yapılmayan günler için ödeme yapılmadığını vurguladı.Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.