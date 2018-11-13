2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

13 Kasım 2018 Salı 13:54



13 Kasım 2018 Salı 13:54

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve erişilebilirliği sağlamak amacıyla sağlıkta insan gücünün ülke geneline dengeli dağılımını temin edecek bir istihdam ve ücret politikası uygulanması gerektiğini değerlendiriyoruz." dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında sağlığa en az kaynak ayıran ülkelerden olduğunu savundu.Türkiye'de kişi başına düşen doktor, hemşire ve yatak sayısının OECD ülkelerinin gerisinde kaldığını belirten Şener, "Türkiye'nin sağlıkta istenilen kaliteye ulaşması için hemşire, doktor, yatak sayısının OECD ortalaması üzerine çıkarılması gerekmektedir." diye konuştu.MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da şehir hastanelerinin il merkezlerine uzaklığı dolayısıyla hastaların ulaşımının güçleştiği ve tercih edilmediği yönünde haberler olduğunu aktardı. Türk milletinin en iyi ve kaliteli hizmete layık olduğunun altını çizen Kalaycı, "MHP olarak tabii ki bu hizmetleri destekliyoruz. Ancak bedeli ağır bir maliyetle ve en pahalı şekilde de bunlar ödetilmemeli. Zaten vatandaşımız muayene, reçete, ilaç parası ve katılım payı olarak alınan paralardan bunalmış durumda." ifadesini kullandı.İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise sağlıkla ilgili bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan kanun teklifinde, KHK'ler ile ihraç edilen hekimlerin hayatlarına devam etmelerini engelleyecek düzenlemeler bulunduğunu ileri sürdü.Bu kişilerin varsa suçları cezalarını çekmesi gerektiğini belirten Durmuş, "Bu kadar merhametsiz olmaya gerek yok. Suçları varsa yargılansın, cezasını çeksin ama değilse bu insanların bu şekilde cezalandırılması doğru değil. Çok kötü bir şey. Lütfen bunu gözden geçirin." dedi.AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de 2002'den sonra sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını dile getirdi. Tüm vatandaşların sağlıktan eşit hizmet almasının önünün açıldığını vurgulayan Güneş, "Sayamayacağımız pek çok hizmet yaptık. Mutlaka eksiklerimiz var. Onları da tartışarak, çözüm yollarını bularak hep beraber gidereceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise sağlık hizmetleriyle ilgili önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak eksiklikler bulunduğunu söyledi.MHP'nin yaşam kalitesi ve yaşam sevincini destekleyen, insan ömrünü uzatan, vatandaşın memnuniyetini esas alan bir sağlık sistemi tesis edilmesini istediğini belirten Aksu, şunları kaydetti:"Sağlıkta tüm karar alma ve icra mekanizmalarında, koruyucu ve önleyici hekimliği ön planda tutan bir anlayışla ilgili tüm tarafların katılım, katkı ve memnuniyetlerinin esas olmasını arzuluyoruz. Sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve erişilebilirliği sağlamak amacıyla insan gücünün ülke geneline dengeli dağılımını temin edecek bir istihdam ve ücret politikasının uygulanması gerektiğini değerlendiriyoruz."