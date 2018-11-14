2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının bütçesini sunuyor.
Komisyonda, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri, Avrupa Birliği Bakanlığının kesin hesabı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Sayıştay raporu da görüşülecek.
Ak Parti,Avrupa Birliği
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:22