2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2019 bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı. Milletvekili Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanlığı teşkilatında yapılan düzenlemeler ve büyükelçilerin dışarıdan atanmasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Türkiye 'nin yurt dışındaki büyükelçilerinin yüzde 10'undan fazlasını meslekten olmayan kişilerin oluşturduğunu aktaran Çeviköz, "Dışişlerinin liyakat kıstası yüzde 90'ın altına düşmüş durumda. İlginçtir bu meslekten olmayan büyükelçilerin geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilliği ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın danışmanlığını yapmış olmaları dikkati çekiyor. Anlaşılan sadakat, yeni bir liyakat kıstası olarak kabul ediliyor." diye konuştu.Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çeviköz, çatışmacı çözüm yaklaşımından vazgeçilmesi, barışçı bir dış politika uygulamasına geri dönülmesi gerektiğini belirtti. Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy , Dışişleri Bakanlığının tanıtım bütçesine bakıldığında "Osmanlıcı ve Türkçü" bir yaklaşımla kültürel hizmetlere yer verildiğini savundu.Özsoy, "O kadar dış programa gittim. Birçoğuna bakıyorum, mezhepçi, ırkçı birtakım kültürel projelerin ötesine geçemiyor. Bu ülkenin, Osmanlı'nın bakiyesinde yok mu Ermeniler, Aleviler?" dedi. Afrin tartışmasıKomisyonda, Özsoy'un, "Afrin işgali bağlamında birtakım tartışmalar yürütülüyor. Biz Afrin meselesini işgal olarak görüyoruz." ifadesi üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. AK Parti ve MHP 'li milletvekilleri Özsoy'a tepki gösterdi.AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir , "Teröristler de Afrin'i işgal olarak görüyor." dedi.MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da "Afrin harekatı bir temizlik harekatıdır. 5 bin terörist kanlarında boğulmuştur." ifadesini kullandı.MHP olarak "önce ve ülke ve millet, sonra parti ve ben" anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Aydın, "Zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada iç ve dış her türlü mihrakın, senaryonun, hesabın aktif olduğu bir süreçte gerekirse uyku orucunda olup güvenliğimizi önceleyeceğiz. Duruşumuz budur." diye konuştu.Aydın, "Gönül coğrafyamıza yapacağımız her şey insanidir, evrenseldir, İslami'dir, her yönüyle haklı bir duruştur. Bu konuda hassaten özel ilgi ve alaka istiyoruz. Kırım Karabağ , Kafkaslar ve Kürt kardeşlerimiz için de istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Kimsenin gocunmaması lazım"Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır , "Türkiye, dünyanın her yerinde sözünü geçirten ve kendisine güvenilen ülke olarak gerçekten çok yönlü bir dış politikayı devreye sokmuş bulunmaktadır." diye konuştu.Bozkır, dış politikada esas amacın, "iyi ilişkiler kurmak, dost sayısını artırmak, düşman sayısını azaltmak" olduğunu belirterek, "Bunun yanlış anlaşılması halinde de bazı sonuçlara varmak mümkündür. Hiçbir komşumuzla iyi ilişki içinde olmadığımızı söylemek, komşularımızla bugün ulaştığımız noktada son derece iyi olan ilişkilerimizi gözardı etmek demektir." dedi.Türkiye'ye yönelik tehdidin ister Suriye 'den isterse Irak'tan gelmesi durumunda, Silahlı Kuvvetlerin gereğini yapacağını dile getiren Bozkır, şöyle devam etti:"Bu tehdit varken Cerablus 'ta 4 bin DEAŞ'lı terörist öldürüldüyse bundan dolayı kimsenin gocunmaması lazım. Cerablus'a bugün huzur gelmiştir. O bölgeye biz 180 bin Suriyeli kardeşimizi geri götürdük, yerleştirdik. PYD'li teröristlerin işgal ettiği Afrin'i, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK/PYD'li teröristlerden temizledi diye gocunan varsa bu, Türkiye'nin menfaatlerine uygun değildir. Biz bugün 80 bin Suriyeli kardeşimizi de Afrin'e yerleştirdik."Türkiye'nin bazı ülkelerde büyükelçi bulundurmayabileceğini belirten Bozkır, " Şam 'da büyükelçi bulundurmayı, eli kana bulanmış bir rejimin temsilcisine itimat mektubunu sunacak bir büyükelçi göndermeyi Türkiye olarak içlerine sindiremediklerini" ifade etti. İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de dış politikada birçok ciddi sınama, sorun, risk ve tehditle karşı karşıya olunduğunu söyledi.