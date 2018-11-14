2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:56



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin misyon sayısının 240'a ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte 260'a çıkacağız. Şu halimizle dünyada beşinci sıradayız. İnşallah ilk 4'e ve ilk 3'e de gireceğiz." dedi.Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 bütçesinin sunumunu yaptı.Azerbaycan ile yıl boyunca yoğun temas ve ziyaretlerin devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hatları ile TANAP gibi ortak projelerle yürütülen iş birliğinin sonuçlarının alındığını dile getirdi.Çavuşoğlu, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Azerbaycan gazının Avrupa piyasalarına ulaşması için çalıştıklarını, 19 Ekim'de açılan STAR Rafinerisi ile de Azerbaycan'ın Türkiye'deki en büyük yatırımcı olduğunu söyledi.Nahçıvan-Ermenistan sınırındaki çatışmanın ve Azerbaycan'ın Ermenistan kontrolündeki Kızılkaya Tepesi'ni geri almasının önemli gelişmeler olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için çabaların devam edeceğini vurguladı.Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile yakın temas ve iş birliğinin devam ettiğinin altını çizerek, Ahıska Türklerine en üst düzeyde destek verildiğini bildirdi.Çavuşoğlu, Özbekistan'daki yeni yönetimle birlikte ilişkilerin canlandığını ve Türkmenistan ile de bağların güçlendirildiğini belirtti.Pakistan ve Afganistan arasındaki sorunların çözülmesi, diyaloğun artması ve terörle mücadele için de Türkiye'nin desteğinin devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, üçlü mekanizmanın çalıştığını söyledi.Türkiye'nin, "Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci"nin eş başkanlığını üstlendiğine işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Aralık ayında uygun bir zamanda toplantıyı yapacağız, Afganistan Cumhurbaşkanı da gelecek." dedi.Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Uygurların meselesini, durumunu da çok yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Japonya ile ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu belirterek, Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın 2019 yılının ilk yarısında imzalanmasının planlandığını söyledi.Güneydoğu Asya ve Pasifik'in küresel siyaset ve ekonomide yükselişte olduğuna ve ASEAN ülkeleriyle ilişkilere önem verildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğunun (ASEAN) Sektörel Diyalog Ortağı olduğunu hatırlattı.Arakanlı MüslümanlarMyanmar'daki gelişmelerin ve Arakanlı Müslümanların durumunun takip edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumla, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi ortaklarımızla da bu süreci yakından takip ediyoruz. Bu bir insani dramdır ve BM raporlarında da çok açık net bir şekilde soykırım olduğu belirtilmiştir. Bu konuya hassasiyetimizi sürdürmek durumundayız. O kardeşlerimize sahip çıkmak durumundayız." diye konuştu.Afrika kıtası ile ilişkilerin açılım değil, ortaklık politikası temelinde yürütüldüğünü vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Kıtadaki büyükelçiliğimizin sayısı 41'e yükseldi. Bu sayıyı inşallah 50'ye çıkaracağız. TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, AFAD, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları gibi tüm kurumlarımızla kıtadaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz tüm dünyada olduğu gibi. Saydığım tüm kurumlarımız bizim tüm dünyadaki yumuşak gücümüzdür. Türkiye'nin saygınlığını da önemli bir şekilde arttırmaktadır."Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılımının da ortaklık politikasına dönüşmeye başladığını belirterek, Bolivya ile Trinidad ile Tobago'da büyükelçiliklerin açılmasıyla Latin Amerika ile bağların daha da güçlendiğini anlattı.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü insani dış politikaya dikkati çekerek, "On yıl öncesine kıyasla insani yardımlarımızı yaklaşık 100 kat arttırarak geçtiğimiz yıl 8,1 milyar dolara yükselttik. Bu, bizi dünyada en cömert ülke yaptı." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) desteğinin altını çizen Çavuşoğlu, haziran ayında Gebze'de EAGÜ'lere yönelik Teknoloji Bankasının açıldığını, burada üretilen teknolojinin de en az gelişmiş ülkelere transfer edilmesinin amaçlandığını hatırlattı.Yurt dışındaki vatandaşlarYurt dışındaki vatandaşların çıkarlarının korumasının ve onlara en kaliteli hizmetin sunulmasının da öncelikli konular arasında olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezinin vatandaşların kesintisiz konsolosluk hizmeti alabilmesi için 7/24, Türkçe ve 5 dilde hizmet verdiğini dile getirdi. Merkezin başka ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı olduğunu anlatan Çavuşoğlu, çağrı merkezine bugüne kadar yaklaşık 5,6 milyon telefon geldiğini belirtti.Yurt dışında yaşayan vatandaşları yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam ve Türkiye karşıtlığına karşı korumak ve kollamakla görevli olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, sıkıntı yaşayan vatandaşlara hukuki destek verildiğini aktardı.Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın yaşadığı başka sorunlar var. Aile sorunları var, çocukları bazen ellerinden alınıyor. Şimdi Aile Bakanlığımızla beraber aile müşavirlerimizi göndererek bu konuda da danışmanlık veriyoruz. Berlin'den başlatarak şimdi bazı ülkelerde yurtlar açıyoruz, kreşler açıyoruz. Ailelerinden alınmak zorunda kalan bu çocuklarımıza orada güvenli bir şekilde sahip çıkmak bizim görevimizdir." diye konuştu."Kariyer memurlarımızın yaklaşık yüzde 23'ünü çıkarmak zorunda kaldık"Dışişleri Bakanlığı kadrosunun FETÖ terör örgütü nedeniyle azaldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Oluşturduğumuz komisyon ve mahkeme kararları ve ortaya çıkan somut deliller sebebiyle kariyer memurlarımızın yaklaşık yüzde 23'ünü bakanlığımızdan çıkarmak zorunda kaldık." bilgisini verdi.Bu açığın kapatılması için zorlu ve kapsamlı sınavların yapıldığını ve Türkiye'nin misyon sayısının 240'a ulaştığını bildiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte 260'a çıkacağız. Şu halimizle dünyada beşinci sıradayız. İnşallah ilk 4'e ve ilk 3'e de gireceğiz." dedi.Çavuşoğlu, bünyesinde AB Başkanlığını, Ulusal Ajansı ve Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) da barındıran bakanlığın 2019 yılı bütçesinin yaklaşık 4,6 milyar TL olduğunu sözlerine ekledi.(Bitti)