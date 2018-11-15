2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

15 Kasım 2018 Perşembe 13:38



15 Kasım 2018 Perşembe 13:38

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.Bütçeler üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye'nin elbette Suriyelilere sahip çıkacağını, ancak bu konuda ciddi sorunlar da yaşandığını söyledi."Suriyelilere, kendi vatandaşlarımızdan daha fazla ayrıcalık sağlandığından dolayı ciddi bir öfke var." iddiasında bulunan Emecan, bunun zaman zaman gerginliklere yol açtığına değindi.Emecan, "Yurduna dönen Suriyelilerin sayıları yeterli mi? Türkiye'de kalıcı olacak Suriyeliler ile ilgili nasıl önlemler düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti."Valilerin ve kaymakamların, iktidarın değil 85 milyonun valisi ve kaymakamı olması gerektiğini" belirten Emecan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, "Siz, gençler tarafından örnek alınıyorsunuz. Üslubunuza biraz daha dikkat etmenizi öneriyorum." dedi.HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, güvenliğe ayrılan bütçenin, enflasyonun çok üzerinde olduğunu ileri sürdü.Hak ihlallerinde, kadına yönelik şiddette rekor ihlaller olduğunu belirten Beştaş, iktidara yakın olmayan herkesin "düşman hukukuyla terörize edildiğini, ötekileştirildiğini" iddia etti.Beştaş, "Belediyelere kayyum atanması, halk iradesinin gasp edildiği bir politikanın tezahürüdür. Kayyumların gelmesiyle, bu belediyelerin borç oranı yüzde 85 artmıştır." ifadesini kullandı.-"Her türlü desteği sürdüreceğiz"MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, terör belasından kurtulmak için mücadelenin tavizsiz sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.Terörle topyekun mücadele anlayışının egemen olması gerektiğini anlatan Aksu, "Mücadele, hiç şüphesiz hukuk kuralları içinde, suçluyla suçsuzu ayıracak şekilde yapılmalıdır." dedi.Bazı belediyelerin teröre destek verdiğinin üzücü bir gerçek olduğunu belirten Aksu, "Teröre finansal ve lojistik destek sağlayan belediye yönetimlerinin kayyum atanmak suretiyle değiştirilmesi, terörle mücadelede etkin sonuç alabilmek açısından son derece isabetli olmuştur." diye konuştu.Terörün uluslararası desteklerine karşı da etkin tedbirlerin alınması gerektiğini değinen Aksu, "Ülkemizi tehdit eden terör, hiçbir ülkenin inisiyatifine bırakılmadan yok edilmelidir. MHP olarak, yurt içinde ve dışında teröre karşı yürütülen mücadelede her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." dedi.İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, güvenlik için özgürlükten vazgeçilmesinin, bir gün ikisinin de kaybedilmesine neden olacağını; bunun dünyada birçok örneğinin olduğunu dile getirdi.AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, terör konusu ele alınırken, kadın yönelik şiddet ve çocuk hakları konusunun gözardı edildiğini söyledi.Çocukların, terör örgütüne katılımının önemli bir güvenlik sorunu ve hak ihlali olduğunu ifade eden Keşir, bazı terör örgütü üyelerinin, terör örgütü içindeki tecavüz, infaz olaylarıyla ilgili itiraflarını okudu. Keşir, "Güvenlik ve terörle mücadele, beraberinde hem çocuk hakları hem de kadına yönelik şiddet açısından da ele alınmalıdır." dedi.Keşir, 30 yılda terörün ülkeye maliyetinin 8 trilyon 250 milyar TL olduğunu söyledi.İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, güvenlik ile özgürlük arasında bir dengenin sağlanması gerektiğini vurguladı.Toplumun, iktidarın tüm yaptığıyla anlaşmasının mümkün olamayacağını belirten Yılmaz, Anayasal hak olan protesto hakkının nasıl kullanılacağıyla ilgili sunumda bir değerlendirme yapılmadığını kaydetti.Yılmaz "İstanbul, Ankara, Balıkesir gibi bazı belediye başkanlarının görevden alınma nedenini, toplumun bilmesine hakkı olduğunu" söyledi.