2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Halen ülkemizde çeşitli statülerde 4,7 milyon yabancı bulunmakta olup bunların 3 milyon 594 bin 232'si geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 6 geçici barınma merkezi kapatılmış, 8 ilde 291 bin 307 kişilik kapasiteli 13 geçici barınma merkezinde 155 bin kişi kalmaktadır." dedi.
Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 bütçesinin sunumunu yaptı. Türkiye
'nin, yüzyılın utanç hadisesini kendi adına bir yüzakı haline getirdiğini, Suriye iç savaşı ve Irak
'ta yaşanan gelişmeler sonucu oluşan göç dalgasını başarıyla yönetmeye devam ettiğini belirten Soylu, "Halen ülkemizde çeşitli statülerde 4,7 milyon yabancı bulunmakta olup bunların 3 milyon 594 bin 232'si geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 6 geçici barınma merkezi kapatılmış, 8 ilde 291 bin 307 kişilik kapasiteli 13 geçici barınma merkezinde 155 bin kişi kalmaktadır." diye konuştu.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından göç yönetimi ile ilgili olarak hazırlanan "Uyum Strateji Belgesi Ulusal Eylem Planı"nın, Göç Politikaları Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini de hatırlatan Soylu, ikamet izni başvurularının daha hızlı yapılabilmesi için e-ikamet uygulamasına geçildiğini söyledi.
YİMER sayesinde bin 164 göçmen kurtarıldı
Faaliyete geçirilen Yabancılar İletişim Merkezi "YİMER 157" çağrı merkezine gelen ihbarlarla bu yılın ocak-ekim döneminde kurtarılan göçmen sayısının bin 164 olduğunu aktaran Soylu, buradan Sahil Güvenlik Komutanlığına yönlendirilen çağrılarla Türk karasularında kurtarılan düzensiz göçmen sayısının ise 8 bin 391 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
Kolluk birimleri tarafından 2018'de 23 bin 256'sı denizlerde olmak üzere toplam 234 bin 443 düzensiz göçmen yakalandığını belirten Soylu, gözaltına alınan 4 bin 913 organizatörden 1165'inin tutuklandığını söyledi.
Denizlerde bu yıl 86 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini veren Soylu, Ege Denizi
'nden günlük geçiş ortalamasının ise 89 seviyesinde kaldığına değindi.
"BM, AB
, bütün heyetlere söylüyorum. Amerika
'ya baskı kurun"
Soylu, doğudan gelen göç baskısı artmasına rağmen Türkiye'nin, Batı'ya geçişleri kontrol altına alabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sadece Suriye değil, aslında bir problemimiz daha var, Afganistan. Afganistan kaynaklı bir düzensiz göç. Şunu açıkça söyleyeyim, burada Amerika'nın net bir oyunu ile karşı karşıyayız. Amerika'nın Afganistan'daki büyükelçisi kimdir? Eski 15 Temmuz darbesindeki büyükelçisi. Peki Afyon
üretimi en çok ne zaman artmıştır? O oraya gittikten sonra. Peki Afganistan kaynaklı düzensiz göç ne zaman artmıştır? O adam oraya gittikten sonra. Güya Afganistan'a barış getiriyorlar. Türkiye burada doğu sınırları açısından ciddi bir göç baskısı altındadır. Bunun menşei de Amerika'dır. Bu kadar açık ve net. 2017'de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sayısı 45 bin 259 iken, bu sayı 2018'de 90 bin 334 olmuştur. Afganistan kökenliler ağırlıklı olmak üzere bu yıl illegal giriş yapan yabancılardan 49 bin 523'ü sınır dışı edilmiştir. BM, AB, bütün heyetlere söylüyorum. Amerika'ya baskı kurun."
Şu anda Ege Denizi'nden karşıya geçerken yakalanan göçmenlerden yüzde 45'inin Afgan uyruklu olduğunu aktaran Soylu, 26 bin Afganlıyı, hiç birinin burnu kanamadan son 7-8 ay içerisinde normal tarifeli seferlerle Afganistan'a götürdüklerini açıkladı.
Soylu ayrıca bu yıl 278 bin 139 kişinin de Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarının etkisiyle gönüllü olarak geri döndüğünü bildirdi.
AFAD
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, AFAD Başkanlığının da İçişleri Bakanlığına bağlandığını anımsatan Soylu, "2018 yılının ilk on ayında kaydedilen deprem sayısı 19 bin 446'dır. 1999'da 50 deprem gözlem istasyonumuz varken bugün bu sayı bin 56'dır." dedi.
AFAD Başkanlığı bünyesinde halen 5 bin 947 personel, 25 adet lojistik ve 30 adet lojistik destek deposu ile farklı tonajlarda toplam 773 müdahale aracı bulunduğunu kaydeden Soylu, geçen yıl 1465, bu yıl da 1281 olaya müdahale edildiğini aktardı.
Soylu, 13 Kasım 2018 itibarıyla 11 bin 528 adet afet ve acil durum toplanma alanı belirlendiğini ve vatandaşların e-devlet üzerinden bu alanların bilgisine ulaşılabileceğini söyledi.
İnşaatı devam eden afet konutu sayısının 5 bin 83, bu yıl inşaatı biten konut sayısının ise 869 olduğunu belirten Soylu, 2018 küresel insani yardım raporuna göre de Türkiye'nin 8 milyar dolar yardımla dünyada 2017 yılında en çok insani yardım gerçekleştiren ülke olduğunu anımsattı.
Türkiye'nin 5 kıtada 50'nin üzerinde ülkede yaptığı yardımlarda Filistin
, Somali
ve Sudan
'ın öne çıktığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, ayrıca Arakan
'da 128 bin poliklinik muayene, 845 ameliyat yapıldığını, 1 sahra hastanesi ile 6 su kuyusunun ise hizmete alındığını kaydetti.
Türkiye'de 114 bin 255 aktif dernek bulunuyor
İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Dernekler Dairesi Başkanlığının, 13 Eylül
2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştürülerek kurumsal yapısının daha güçlü hale getirildiğini belirten Soylu, "Ülkemizde ekim ayı itibarıyla 114 bin 255 aktif dernek bulunmaktadır. Bu yıl 239 dernek ve sivil toplum kuruluşuna mali destek verilmiştir." dedi.
DERBİS Projesi ile de derneklerin tüm iş ve işlemlerini dijital ortamda yapabilmelerinin sağlandığını da hatırlatan Soylu, OHAL kapsamında 1418 derneğin kapatıldığını, yapılan tahkikat sonucunda 200 tanesinin yeniden açıldığını söyledi.
Bütçe
Geçen yıl toplam 49 milyar 536 milyon 180 bin lira olan bütçesinin bu yıl yüzde 34 artışla 66 milyar 436 milyon 71 bin lira olmasının öngörüldüğünü kaydeden Soylu, bağlı kuruluşlar hari·ç bakanlık bütçesi·nin geçen yıla oranla yüzde 17 artışla 8 milyar 572 milyon 166 bin liraya ulaştığını vurguladı.
Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının öngörülen bütçesinin yüzde 47 artışla 19 milyar 604 milyon 133 bin, Emni·yet Genel Müdürlüğünün yüzde 21 artışla 33 milyar 676 milyon 247 bin, Sahi·l Güvenli·k Komutanlığının yüzde 27 artışla 869 milyon 313 bin, Göç İdaresi· Genel Müdürlüğünün ise yüzde 436 artışla 2 milyar 307 milyon 541 bin liraya ulaştığını aktardı.
AFAD Başkanlığının 2018 bütçesinin İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil edilmediğini de belirten Soylu, geçen yıl 2 milyar 265 milyon 864 bin lira olan AFAD bütçesinin 2019 için yüzde 38 azalışla 1 milyar 406 milyon 671 bin lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.
Soylu, AFAD bütçesinin azalırken, Göç İdaresinin bütçesinde meydana gelen artışın barınma merkezlerinin AFAD Başkanlığından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine alınmasından kaynaklandığını söyledi.
(Bitti)
Afganistan,Türkiye
15 Kasım 2018 Perşembe 13:59