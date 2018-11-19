2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç
başkanlığında toplandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü, Türkiye
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi
, Türk Dil Kurumu
, Türk Tarih Kurumu
bütçeleri ve Sayıştay
raporları ile Çanakkale
Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığının Sayıştay raporu ele alınacak.
Isparta,Ak Parti
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:30