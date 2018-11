2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:21



AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Türkiye dünyanın en büyük arşivi ve en zengin kütüphanesidir. Bu büyük kültürel zenginliği, çeşitliliği turizmde de önemli bir güç olarak kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz." dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet diledi.Kuşoğlu, kültür ve medeniyet meselesinin iyi anlaşılması gerektiğini, bunun dışarıdan dikte edilemeyeceğini, zaman alan bir konu olduğunu söyledi.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun, Atatürk'ün vasiyetine istinaden Türk dili ve tarihiyle ilgili araştırmalar yapması gereken kurumlar olduğunu dile getiren Kuşoğlu, bu kurumlara İş Bankasından para aktarıldığını, ancak çalışma yapılmadığını savundu."Biz de Romalı kıyafeti giyiyoruz"HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanlığını, "torba bakanlık" olarak tanımladı.Bakanlık bünyesinde, "tekçi bakışa sahip kurumların" bulunduğunu öne süren Paylan, "Türkiye Cumhuriyeti bu yılı, Truva yılı ilan etti. Niye bunu yaptık? Bizim topraklarımıza ait bir medeniyettir. Uganda büyükelçimiz, bir resepsiyonda Truvalılar'ın kıyafetini giydi. Milli ve yerli bir kıyafet olarak baktı. Geçen gün burada bir milletvekili arkadaşımız, 'O, Romalı kıyafeti giymiş' dedi. Oysa bakın şu anda biz Romalıların kıyafetlerini giyiyoruz. Giydiğimiz, ceketler, kravatlar, gömlekler Romalı tasarımcıların yaptıklarıdır. O büyükelçi aslında Türkiyeli, Anadolulu bir kıyafet giymişti. Bir baktık büyükelçi görevden alındı." ifadesini kullandı.HDP'li Paylan, "Türkiye'nin imajını bozan en büyük tehdidin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu" ileri sürdü.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da turizmde çok büyük potansiyel bulunduğunu belirten Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un buna ilişkin bir vizyon ortaya koymadığını söyledi. Paylan, azınlık vakıflarının beş yıldır yönetimlerini seçemediklerini dile getirerek, bu sorunun çözülmesini istedi.Garo Paylan, sinema sektörüne verilen destekleri anımsatarak, bazı dizilerde tekçi bir tarih anlayışının olduğunu, destek verildiği zaman objektif tarih içerisinde bunların bir kriterden geçirilmesi gerektiğini ifade etti."Daha fazla gelir için turizm çeşitlendirilmeli"MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Sayıştay raporlarında birçok bulgunun olduğunu belirterek, kesin hesapların ve Sayıştay raporlarının ayrı bir komisyon kurularak orada görüşülmesi gerektiğini söyledi.Turizm sektöründe yaşanan gelişmelere değinen Kalaycı, "Turizm sektöründe, 2016 yılında yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra 2017 yılında bir toparlanma sağlanmış ve 2018'de rekora doğru gidilmektedir." dedi.Turist sayısı ve turizm gelirlerine ilişkin istatistikleri paylaşan Kalaycı, turizm sektöründeki rekabet avantajının daha çok düşük fiyata dayalı olarak sürdürüldüğünü, ziyaretçi başına harcamanın her geçen gün azaldığını ve bu durumun, sektörün sürdürülebilirliğini ve hizmet kalitesini etkilediğini kaydetti. Kalaycı, yüksek harcama gücüne sahip hedef turist kitlesine ulaşmak için daha fazla gelir getiren turizm çeşitlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.Milli kültür değerlerinin millete tanıtılması ve benimsetilmesini sağlayacak çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Kalaycı, şöyle devam etti:"Türklüğü dar bir yaklaşım olarak görmenin ancak bölücü ve ayrımcı bir anlayış olduğu görüşündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda millet kavramı, birleştirici ve bütünleştirici bir işlev görmüştür. Etnik köken, dil ve din gibi farklara bakılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir. Türkiye Cumhuriyeti devletini Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesi kurmuştur. Türkiye'nin milli kimliği ve bütünlüğü, dil, soy ve din unsurlarının da üstünde tarihi bir gerçektir. Devletimizin, beşeri zenginliği ve dayanağı olan tek millet olgusu bu kaynaşmanın sonucunda vücut bulmuştur. Kültürlerin üst kimlikte buluşması bizim için asıl ve esastır. Türklükte, Türk milletinin üst kimliğidir."İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, Suriye politikası ve bazı ülkelerle yaşanan olumsuzluklar nedeniyle turizm sektörünün sekteye uğradığını, yabancı turist sayısı ve gelirlerinin 2014 yılından itibaren yüzde 50'ye yakın azaldığını belirtti. Turizmin hassas bir sektör olduğunu dile getiren Bal, "Her gün değişen dış politika nedeniyle turizmde yatırımcı önünü göremez olmuştur. Yabancı yatırımcı için cazibesi bulunmamaktadır." diye konuştu."Türkiye'ye karşı giderek artan ön yargı var"AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin sözlerine tepki gösterdi.Kırkpınar, Paylan'ın ifadelerini kabul etmediklerini belirterek, "Sayın İçişleri Bakanımızın ülke için tehdit değil, PKK, FETÖ, tüm terör örgütleri için bir tehdit olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın bakanımız ve onun temsil etmiş olduğu güvenlik güçlerimizin, vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın ve devletimizin güvencesi olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.Turizmin çok farklı ve hassas bir sektör olduğunu dile getiren Kırkpınar, savaş, terör, iklim şartları, ekonomi, siyaset, bulaşıcı hastalıklar, çevre gibi akla gelebilecek her şeyin turizmi etkilediğini söyledi.Turizm ve kültür ikilisinin birbirinden ayrı gibi duran ama birbirleriyle alışverişi olan iki temel alan olduğuna işaret eden Kırkpınar, şöyle devam etti:"Özellikle son yıllarda, Türkiye'ye karşı başta bazı Batılı ülkelerde olmak üzere giderek artan bir ön yargı var. Yabancı düşmanlığının, İslam karşıtlığının ve bunun somut hale indirgenmiş hali olan yeni Türkiye karşıtlığının, turizmimize olumsuz etki etmesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla tahammülümüz yoktur. Türkiye dünyanın en büyük arşivi ve en zengin kütüphanesidir. Bu büyük kültürel zenginliği, çeşitliliği turizmde de önemli bir güç olarak kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz."Bekaroğlu ile Çelebi arasında tartışmaCHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti'nin kültürel ve sosyal olarak iktidar olamadığını öne sürerek, "Kültürel ve sosyal olarak tarihin çöplüğüne atılacaksınız. İktidar sizi, siz olmaktan çıkardı. İktidar sizin heyecanınızı aldı, ütopyanızı öldürdü. Milli Görüş bir ütopyaydı, gelecek tasarımıydı. Siz ise distopyasınız." ifadesini kullandı.AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına veya onu kast edip mevcut hükümete hakaret etmenin doğru bir şey olmadığını belirterek, "AK Parti sizi milletvekili yapmadı diye bütün hıncınız bu tarafadır. En son partiden niye istifa edip ayrıldın?" diye konuştu.Çelebi, Türkiye'nin kültür ve turizm açısından emsalsiz bir ülke olduğunu belirterek, dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmayan zenginliklere sahip olunduğunu vurguladı.Yeniden söz isteyen Bekaroğlu ile Komisyon Başkanı AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç arasında kısa süreli tartışma yaşandı.Bakanlık bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.