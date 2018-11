2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

20 Kasım 2018 Salı 22:54



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD 'den iade süreciyle ilgili, " Türkiye 'nin her zaman ve asla vazgeçmeden talep edeceği bir konudur. FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesi ve bağımsız yargının önüne gelinceye kadar mücadelemizi, uluslararası hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.Gül, Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İstanbul 'da avukat Ömer Kavili 'nin tutuklanmasıyla ilgili sorulara yanıt veren Gül, Türkiye'de, hukuk devletinde yargının en önemli saç ayaklarından biri avukatların, yargının kurucu unsuru olduğunu vurguladı.Hiç kimsenin suç işleme imtiyazı bulunmadığını söyleyen Gül, bu konuda savcılık ve yargı makamlarının suç ihbarıyla ilgili görevleri gereği yargı yetkisini kullanacağının altını çizdi. Ancak tüm bu işlemlerin yine kanunda belirtilen usullere riayet ederek gerçekleşmesini temin etmek zorunda olduklarını kaydeden Gül, avukatlar hakkında, savunma hakkının kısıtlanmasını önlemek amacıyla bazı usuli güvenceler getirildiğini, bu güvenceleri önemsediklerini vurguladı.Bakan Gül, Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesindeki hüküm gereği, avukatlık görevinden doğan veya görev sırasında işlenen suçlardan dolayı avukatlar hakkındaki soruşturmanın Adalet Bakanlığınca verilecek izinle yapılacağını hatırlattı.Olayda, bu izin prosedürü işletilmediği gerekçesiyle ihmal ya da yargı mercinin görev suçuna ilişkin bir durum olup olmadığı konusunda Hakimler Savcılar Kurulunun ( HSK ) derhal inceleme başlattığını belirten Gül, kendisinin de tahliye olur olmaz Kavili ile görüştüğünü aktardı. Afrin operasyonuKomisyon sırasında bir milletvekili tarafından dile getirilen Afrin operasyonuyla ilgili "işgal girişimi" ifadesinin asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Gül, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullandığını kaydetti.Bakan Gül, şöyle devam etti:"Sivillere, çevreye, hiçbir insana, etnik aidiyeti ne olursa olsun hiç kimseye zarar vermeden büyük bir hassasiyetle bu operasyon yapılmıştır. PKK 'ya daha terör örgütü diyemeyenlerin bugün PYD/YPG'ye terör örgütü demelerini ve bu süreçte farklı bir şey zaten beklemiyoruz. Ancak terörle mücadelemiz bir hak ve aynı zamanda bir özgürlük mücadelesidir. Terörle mücadele eden, ülkenin güvenliğini sağlayan bu operasyonlara işgal diyen bir milletvekiline asla dünyanın hiçbir yerinde rastlayamazsınız. Bütün işlemler, bütün eylemler dünyanın gözü önünde, her türlü denetime açık şekilde yapılmıştır. Hatay 'da, Kilis 'te, Gaziantep 'te benim vatandaşıma, Türk kardeşime, Kürt kardeşime, Arap kardeşime oradan bombalar gelecek, Türkiye de kaynağında kurutmayacak buna sessiz kalacak. Buna kimsenin rıza göstermesi kabul edilemez."Zindaşti'nin tahliyesi Adalet Bakanı Gül , organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliyesiyle ilgili soruları da yanıtladı.Bu konu kamuoyunda ortaya çıktıktan sonra derhal keyfiyetin araştırılması konusunda 23 Ekim 2018'de HSK Birinci Dairesince teftiş açıldığını belirten Gül, ihmal ya da suç varsa konunun HSK tarafından sonuna kadar takip edileceğini, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.Bakan Gül, "Hiçbir şekilde suistimale yargının da araç edilmesine ya da farklı ihmaller, kasıtlar varsa buna asla izin verilemez. Konunun HSK müfettişleri tarafından takibi yapılıyor." dedi.OHAL Komisyonu bağımsızOHAL Komisyonundan kararların geç çıktığı, işe dönüşlerin hala yapılmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Bakan Gül, OHAL Komisyonunun, hükümetin hak arama yollarını açık ve işler tutmak amacıyla ortaya koyduğu bir komisyon olduğunu söyledi. Gül, Komisyonun Bakanlığa bağlı değil, bağımsız, özerk yapıda çalışmalarını sürdürdüğünü ve kararlarına karşı yargı yolunun açık olduğunu anlattı.Terör suçları nedeniyle tutuklu ve hükümlü sayısının iddia edildiği gibi 150 binleri bulmadığını söyleyen Bakan Gül, terör suçundan toplam 44 bin 930 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu kaydetti. Gül, FETÖ/PDY terör örgütünden 31 bin 442, PKK'dan 9 bin 731, DEAŞ'tan bin 150 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu bildirdi.FETÖ elebaşının iadesiFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili de konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hem darbe girişimi öncesi hem darbe girişimi sonrası iade taleplerinin yapıldığını hatırlattı.Gül, kendisinin ve Dışişleri Bakanlığının ABD'li muhataplarla bu konuyu yazılı, sözlü gündeme getirdiğini, adli yardımlaşma kapsamında da sürecin devam ettiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da konunun en son Fransa 'da gündeme getirildiğini aktaran Gül, "İade, Türkiye'nin her zaman ve asla vazgeçmeden talep edeceği bir konudur. FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesi ve bağımsız yargının önüne gelinceye kadar mücadelemizi, uluslararası hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile Yargıtay Anayasa Mahkemesi ve, Yüksek Seçim Kurulunun 2019 yılı bütçeleri kabul edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in tweet'iBu arada, Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç , bütçe üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı okudu.Bilgiç, Akşener'in, "Plan Bütçe Komisyonunda emniyet mensuplarına 3600 ek gösterge verilmesini sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi için 627 milyon lira ilave ödenek önergesi verdik ama bilin bakalım ne oldu? Önergenin gündeme alınması AK Parti HDP ve MHP oylarıyla reddedildi." şeklinde tweet attığını belirterek, "Bu gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.Bu şekilde bir düzenlemenin önergeyle yapılamayacağını, kanunda düzenlemeye gidilmesi gerektiğini, konunun burada çözülemeyeceğini söylediklerini aktaran Bilgiç, bunların söylenmesine rağmen Akşener'in bu şekilde paylaşım yapmasının son derece yanlış olduğunu ifade etti.(Bitti)