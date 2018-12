2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:14



TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerinde, konuşmasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "sayın" ifadesini kullanan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'na uyarma cezası verildi.HDP milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in fotoğrafını göstererek, "Leyla Güven, açlık grevinin 35. gününde. Meclisi, kritik aşamaya giren açlık grevi konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia etti. Farisoğulları, "AKP Kürt karşıtlığını ekerken karşılığında ne biçiyor? Halka maliyeti yüksek olan sözleşmeler yapıyor, doğa felaketi için davetiye çıkarıyor, binlerce yıl bu toprağın insanlarına bela olacak hastalıkların önünü açıyor." dedi.Farisoğulları'nın konuşması sırasında terör örgütü elebaşı Öcalan'dan "sayın" ifadesini kullanarak bahsetmesine AK Parti, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri tepki gösterdi."Şiddetle kınıyor, reddediyoruz"MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP'li Farisoğulları'nın konuşmasını eleştirerek, "Bebek katili Öcalan, terör örgütü PKK'nın elebaşı, emperyalist uşağı bir katildir." dedi.Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın şu anda İmralı Cezaevi'nde işlediği suçların cezasını çektiğini vurgulayan Akçay, "Terör elebaşılığından, terör örgütü yöneticiliğinden, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesinden ve şehadetinden sorumlu bir katil elebaşıdır." diye konuştu.Akçay, şöyle devam etti: ""Bu kürsüden bir terör örgütü elebaşının sözcülüğünün yapılmasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. HDP'nin de PKK'nın uzantısı olduğunu buradan tekrar ilan ediyorum. Konuşma baştan sona PKK terör örgütünün propagandasıyla geçmiştir. Öcalan 'sayın' ise şehitler için ne diyeceğiz? Bu kürsü, terörist kürsüsü değildir. Herkes aklını başına devşirsin, ağzını toplasın, ayağını denk alsın."Erkan Akçay, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un konuşmaya ilişkin İçtüzük hükümlerini uygulamasını istedi.Akçay, "PKK'yla mücadele Kürt halkına yönelik bir irade kırma, ona karşı yapılmış bir hareket olarak da değerlendiriliyor, bunu da şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, canla başla 81 milyonun can ve mal güvenliği, ülkemizin, vatanımızın, milletimizin, devletimizin birliği bütünlüğü için şehitler vererek kararlı bir mücadele yürütmektedir." diye konuştu."Terörle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Farisoğulları'nın "eline nereden verildiğini bilmedikleri bir metinle" başını kaldırmadan, ağır ifadelerle konuşmasını yaptığını söyledi.Turan, "(Kürt halkına karşı olduğumuzu, savaş olduğunu) ifade etti. AK Parti kurulduğundan bugüne kadar insanlarımızı Kürt halkı, Türk halkı vesair değil, tam aksine, bu milletin birliğini beraberliğini çok büyük adımlar atarak sağlamaya çalıştı. Mesele Kürt halkına karşı olmak değil, teröre karşı olmaktır. Terörle mücadelemiz başından sonuna aynı kararlılıkla devam edecektir. O yüzden, bu ifadelerin tümünü reddediyoruz. Mücadelemizin Kürt kardeşlerimizle değil, teröristlerle olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, asker, polis, öğretmen, hemşire, doktor, işçi, memur öldürmediği kimsenin kalmadığını hatırlatan Turan, "Bu insana daha ne yapması lazım ki 'sayın' denmesin. Daha kimi öldürmesi lazım ki kötü denmesin? Bu dil iyi bir dil değil. Ne demek, 'sayın Öcalan'. O zaman çıksın başka birisi 'sayın FETÖ' desin. Bunun sonu yok, bu doğru yaklaşım değil. Bu dili reddediyoruz, kınıyoruz." dedi.Bülent Turan, İçtüzük açısından da en azından çalışma düzenini bozan bir dil olduğunu belirterek, TBMM Başkanı Şentop'u adım atmaya çağırdı.Turan, "Teröristi övmek, teröriste hürmet etmek bir demokratik hak değildir. 81 milyonun ruhunu incitecek olan bu tarz yaklaşımların hiç kimseye faydası yoktur. Bu konuda herkesi daha dikkatli bir dil kullanmaya davet ediyorum." diye konuştu."(Sayın) diyen milletin Meclisine giremez"İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise "Bu memlekette, devletin, milletin bütünlüğünü kast etmiş bir cinayet şebekesinin başına, Mecliste, devletin kurucu iradesinin tecelli ettiği bu yerde Allah'ın kulu 'sayın' diyemez." ifadesini kullanarak, HDP'li Farisoğulları'na tepki gösterdi.Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bunların tanımlanmış suçlar olduğunu dile getiren Ağıralioğlu, "(Ben bu suçu işleyeceğim) diyenin ödeyeceği bedeller vardır. Milletin Meclisinde bir cinayet şebekesinin başına 'sayın' denmez. 'Sayın' diyen milletin Meclisine giremez." dedi.Konuşmaya ilişkin İçtüzük hükümlerinin işletilmesini isteyen Ağıralioğlu, "Bu mevzuyu şöyle polemik mevzusu haline getirmeyin; burada demokratik her türlü hak talep edilebilir, konuşulabilir, her şey müzakere edilebilir, burada terör seviciliği yapılamaz." ifadesini kullandı.HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ise bundan üç yıl önce "devletin resmi politikası olarak Kürt sorununun çözümü" adı altında bir sürecin yürütüldüğünü savundu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kürsü konuşmalarında mümkün olduğu kadar hatibe müdahale edilmediğini fakat İçtüzük'te, "kürsüde kullanılan ifadelerin kaba ve yaralayıcı ifadeler olmaması, hatibin temiz bir dil kullanması" şeklinde hüküm bulunduğunu, oturumu yöneten başkana da bu konuda yetki veren bir madde olduğunu söyledi.Şentop, TBMM İçtüzüğünün 161. maddesinin de "genel anlamda suçu ve suçluyu övecek, anayasal düzene aykırı ifadelerde bulunacak şekilde konuşmayla ilgili cezalandırmalar" içerdiğini hatırlattı. Şentop, "Burada, hatiplerden ricam; konuşurken kaba ve yaralayıcı ifade kullanmaması, milletimizin genelini ve Meclisi, heyetimizi yaralayıcı ifade kullanmaması ve temiz dille konuşmalarını gerçekleştirmesi yönündedir. Bunu burada hatırlatmak istiyorum." dedi.TBMM Başkanvekili Şentop'un ardından HDP'li diğer konuşmacıyı kürsüye çağırması üzerine MHP ve İYİ Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İçtüzük uyarınca HDP'li Farisoğulları hakkında işlem yapılmasını istedi.Bütçe üzerine söz alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın konuşmasının ardından Şentop, birleşime ara verdi.Aranın ardından Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın konuşmasının tümünü, tutanaklardan incelediklerini belirterek, söz konusu konuşmanın genel kurulun sükunetini ve çalışma düzenini bozucu nitelikte olduğunu kaydetti. Şentop, HDP'li Farisoğulları'na İçtüzüğün 158. maddesine göre uyarma cezası verildiğini söyledi.