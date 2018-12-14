2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

14 Aralık 2018 Cuma 14:53



14 Aralık 2018 Cuma 14:53

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara'da dün meydana gelen tren kazasına ilişkin Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve eski TCDD Genel Müdürü, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ı işaret ederek, "Sataşıyorum ikinize de. Bu kaza, sizin yüzünüzden oldu." dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Genel Kurulda, dün yaşanan hızlı tren kazasıyla ilgili tartışma çıktı.Görüşmeler sırasında söz isteyen Özgür Özel, AK Parti'li Arslan ve Karaman'ın "kafa kafaya vererek" ve ağızlarını kapatarak sohbet ettiklerini belirtti. Özel, "Dedim ki 'Onlara sataşayım.' Dedim ki 'Parlamento bu kazaya kör, sağır ve dilsiz gibi davranmasa.' Dedim ki 'Bu Meclis, Meclis olmaktan çıkmasaydı.' Sataşıyorum ikinize de. Bu kaza, sizin yüzünüzden oldu." ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kazaya ilişkin hususların dün gündeme getirildiğini, idari ve adli tahkikatın başlatıldığını söyledi. Bütçe görüşmelerinde gündem değiştirmeye dayalı olarak "başka bir makas açılmaya çalışıldığını" dile getiren Akbaşoğlu, CHP'li milletvekillerinin gerçek dışı beyanlarını dinlediklerini belirtti.Yunus Emre'nin "Yerden göğe küp dizseler/Birbirine bent etseler/Aradan birin çekseler/Seyreyle sen gümbürtüyü" dizelerini okuyan Akbaşoğlu, "Hakikat küpünü çekince ortaya sadece gürültü çıkıyor. O kadar. Sonuç itibarıyla yürütme burada. Her iki bakanımız da bunlara cevap verecektir." diye konuştu.Özgür Özel de Akbaşoğlu'nun sözlerine cevaben, "Muhalefetin sesini gürültü olarak duyan bir grubun grup başkanvekili; senin duyman gereken ses, dünkü kazada 9 kişiyi kaybeden anaların, bacıların, evlatların haykırış sesidir. Gündem saptıracakmışım. Senin gündeminde tren kazası yoksa yazıklar olsun sana." dedi.Akbaşoğlu da Özel'e, "Olayı polemiğe dönüştürmek ve buradan başka çıkarsamalara yönelik yaklaşım. Bize söylediği sözü kendisine söylemesi lazım. Böylesine acı bir sözü polemik konusu yapanlara asıl yazıklar olsun." şeklinde yanıt verdi.HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de hızlı trende en ileri teknoloji kullanıldığının açıklandığını ancak sivil toplum kuruluşlarının sinyalizasyon sistemi bulunmadığını belirtildiğini söyledi. Bilgen, bu soruya cevap almak istediklerini söyledi.TBMM Başkanvekili Celal Adan da konuya ilişkin görüşlerini Genel Kurul ile paylaştı.Tren kazasının bütün milleti üzüntüye boğduğunu vurgulayan Adan, "Bu mesele mutlaka en doğru şekilde sebepleriyle ortaya konulmak mecburiyetindedir. Türkiye'nin böyle bir gücü vardır. Bu meseleyi daha fazla tartışmayı doğru bulmuyorum. Millet cenazelerini kaldırmak üzeredir. O bakımdan dilerim ki yöneticiler en sağlıklı, herkesin tatmin olduğu açıklamayı yapacaktır." diye konuştu.Adan, konuşma yapan milletvekillerinin süreye uymasını da istedi."Siyaset devşirmek, emeği olanlara haksızlık"Sataşmadan dolayı söz alan Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, milletvekilleri olarak konuşmak için kimseden izin almaları gerekmediğini söyledi. Müfettiş, savcı ve hakim olmadıklarını vurgulayan Arslan, demiryolu yatırımlarının AK Parti döneminde devlet politikasına dönüştüğünü anlattı.Kazanın ülkeyi ve herkesi üzdüğüne işaret eden Arslan, "Ancak bunun üzerinden siyaset devşirmek doğrusu burada emeği olanlara haksızlıktır. Eksik ve yarım bilgilerle, sanki bir işin uzmanı gibi hükümler ortaya koyarsak yanlış olur. Müfettiş, bakanlık ve savcılar incelemesini yapacak ve her kim ki suçluysa gereği yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.Arslan'ın konuşmasının ardından CHP ve AK Parti'li milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, iktidarın, kazalara yönelik "fıtrat" açıklamasında bulunduğunu ifade ederek, "Bu kazalar fıtrat ile açıklanırsa bu ülke daha çok cinayetle yüzleşir." diye konuştu."Yolculuk yapmak gibi bir münasebetsizliğe kalktılar"İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da hesap vermek zorunda olanların istifa etmesine yönelik bir devlet yönetme sorumluluğunun Türkiye'de geliştirilemediğini söyledi. Ağıralioğlu, "Sinyalizasyon, raylar, menfezler, makinistler doğru, kendisinden önce 5 yük treni geçmiş, onların tamamını raylar kaldırmış. Ana teması bu olan savunma mekanizması iktidarın sicilini bozduğu için bizi şöyle bir noktaya getiriyor; 'Raylar müstakil olarak yapılıp dururken, birtakım yolcular, lokomotifi olan bir cihazın içine binip tren raylarının üstünde yolculuk yapmak gibi bir münasebetsizliğe kalktılar', sonucu çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.