2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı, TBMM'nin 2019 yılı bütçesinin görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında FETÖ tartışması yaşandı.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , CHP'nin, "Biz başından bunun böyle örgüt olduğunu biliyorduk, size o zamanlar söylüyorduk, bizi dinlemiyordunuz." dediğini anımsatarak, "Böyle deyip sonra, 30 Mart 2014 seçimlerinden önce Genel Başkanınız FETÖ'nün kanalına çıktı. Niye gitti oraya? Bu örgütün medya kuruluşları kapatılırken sizin milletvekilleriniz orada polise niye direniyordu? Bank Asya 'nın önünde niye nöbet tutuyordu milletvekilleriniz? Başından beri bunun örgüt olduğunun farkındaydınız ne işiniz vardı 17-25'ten sonra oralarda? " diye sordu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "17-25 Aralık tarihinin, iki eski müttefikin birbirlerine düştüğü, birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye başladığı bir tarih" olduğunu öne sürdü. Özel, "Bu süreçte, CHP, bu yapıyla ilgili her türlü eleştirisini, uyarısını yaparken kendileri bu yapıyı güçlendirdiler."dedi. Bazı eski belediye başkanlarının isimlerini anan ve bunların "FETÖ'cü" oldukları gerekçesiyle görevlerinden alındıklarını savunan Özel, "Bu belediye başkanlarını niye atadınız?" diye sordu.Muş, bunun üzerine Özel'e, "Sayın Özel insanların kişisel haklarına girerek burada bir yalan söylüyor. Hiç kimse bu belediye başkanlarını FETÖ'cü diye görevden almadı, alınmadılar. Bunu ispat etmek zorundadır, aksi takdirde kendisi müfteridir." karşılığını verdi.AK Parti Amasya Hasan Çilez 'in, "İspat et." sözleri üzerine Özel, "Bağlantın mı var? Hangisiyle? Hangi liseden mezunsun? Boşuna bağırmazsın sen, kesin FETÖ'cüsün. " dedi.Çilez, Özel'e, "Terbiyesizlik yapma, bilmeden konuşma." dedi. Muş da yine Özel'e yönelik, "Sen savcı mısın, sen kimsin?" diye tepki gösterdi.Tartışmanın büyümesi üzerine, AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. TBMM Başkanvekili Levent Gök , birleşime ara verdi.