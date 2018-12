2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

13 Aralık 2018 Perşembe 18:23



13 Aralık 2018 Perşembe 18:23

TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.AK Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti hükümetleri döneminde belediyelerin tamamının reforme edilerek özellikle belediyelerin mevzuatlarının yeniden düzenlendiğini belirtti.Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, belediyelerden pay aktarılmasıyla ilgili kanunlarda ciddi düzenlemeler yapıldığını ve belediyelerin daha güçlü ve daha gerçekçi olmasının sağlandığını anlatan Kaya, yapılan küçük bir düzenlemeyle Türkiye'nin utanç tablosu olan belediyeler açısından hayali bütçenin tamamının sonlandırıldığını söyledi.Ulusal ve uluslararası bazda birçok düzenleme için yerel yönetimlere yetki verildiğini dile getiren Kaya, "2002 yılında Türkiye'nin bütün belediyelerine, mahalli idarelere merkezi yönetimden 4,7 milyarlık pay aktarılıyordu. Dolar bazında 2,9 milyar dolar. 2017'de aktarılan para 60,8 milyar, dolar bazında da 16,7 milyar yani yaklaşık 5 katına yakın bir kaynak aktarmışız. 2019 için ayırdığımız para 93,6 milyar lira, dolar bazında da 17,5 milyar dolara yakın. İlk defa AK Parti hükümetleri döneminde belediyelere bu kadar güçlü bir mali destek verildi." bilgilerini verdi.AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Türkiye'nin, 1950'den itibaren oldukça hızlı bir şehirleşme serüveni yaşadığını ve bunun devam ettiğini söyledi.Şehirlerde meydana gelen plansız göç, düzensiz ve çarpık yerleşmenin, altyapı ve üstyapıda yetersizliklerle beraber sosyal, iktisadi, adli pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini ifade eden Zenbilci, şöyle konuştu:"Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında Belediye Başkanlığıyla başlattığı yürüyüş AK Parti hükümetlerinin belediyecilik anlayışının temeline oturmuştur. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tanışan şehirlerimiz, çöp dağlarından ve düzensiz, plansız alanlardan kurtarılarak yaşanabilir bir alan haline getirilmiştir. Çevre ve şehir yönetiminde dün olduğu gibi bugün de anlayışımızın merkezinde insan yer almaktadır. Bununla beraber, ilahi nizama uygun proje ve faaliyetlerle şehirlerimiz yalnızca imar değil, imarla birlikte insan adına ihya edilmektedir.Türkiye bir deprem ülkesidir, topraklarımızın önemli bir bölümü deprem bölgesidir. Son yüzyılda 50 kadar büyük deprem yaşadık. Bu büyük depremlerde 82 bin vatandaşımızı maalesef kaybettik. Bu noktada düzensiz göçün sonucu olan sağlıksız yapı stokuna karşılık kentsel dönüşüm çalışmalarına da hızla devam edilmektedir. Kentsel dönüşüm hareketi bugün hızla devam etmekte ve sürdürülmektedir.Ülkemizde 53 farklı ilimizde 237 adet riskli alan bulunmaktadır. Bununla ilgili, Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. 2030 yılına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde 6 milyonun üzerinde sağlıksız yapı stoku inşallah temizlenecek ve yerlerine daha sağlıklı, daha güzel binaların yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.""56 yıldır bitirilemeyen kadastro..."AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, vatandaşın güvenle ve kolaylıkla mülkiyete ilişkin işlemlerini yaptığı, teknoloji ve güvenin buluştuğu, geçmişten geleceğe mülkiyetin garantisi olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 171 yıllık tecrübeye sahip olduğunu hatırlattı.1947 yılında kadastro çalışmalarının başladığını; 2003 yılına kadar yıllık ortalama 693 birimin kadastrosu yapıldığı bilgisini veren Şeker, "2003 yılından sonra, AK Parti iktidara geldiğinde yılda ortalama 2 bin 575 birimin kadastrosu yapılır bir hale geliyor. Görüldüğü gibi, AK Parti iktidarları her alanda olduğu gibi kadastro çalışmalarında da yüzde 372 daha hızlı ve kaliteli iş yapmaya devam ediyor. 56 yıldır bitirilemeyen kadastro beş yılda AK Parti iktidarıyla tamamlanıyor." dedi.AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, son 16 yılda adalet hizmetleri alanında çok önemli çalışmalar yapıldığını, Mecliste pek çok kanun çıkarıldığını, yeni müesseseler getirilmek suretiyle yargıda reformlar yapıldığını kaydetti.Toplumun huzur ve barışının temeli olan adaletin sağlanması için davaların hızlı sonuçlanması, vatandaşların haklarına erken kavuşmaları gerektiğini dile getiren Öztürk, "Bunun için hakim, savcı, personel sayıları ile mahkeme sayıları artırılmış, uyuşmazlıklar için yeni çözüm yolları öngörülmüş, yeni mahkemeler, yeni kurumlar kurulmuştur." diye konuştu.2002 yılı itibarıyla 9 bin 349 olan hakim, savcı sayısının yüzde 104 artırılarak 19 bin 55 olduğunu bildiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mahkeme sayısı, adli personel sayısı 2 katından fazla artırılarak yargıda daha hızlı, daha etkin hizmet verilmeye çalışılmıştır. 2016'da istinaf mahkemeleri kurulmuş, mahkeme kararlarındaki hatalar asgariye indirilerek Yargıtay ve Danıştaydaki iş yoğunluğunun giderilmesi hedeflenmiş, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri faaliyete başlamıştır. Hak arama yolunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı verilmiştir.Uyuşmazlıkların arabuluculuk ve uzlaştırma yoluyla mahkemeye varmadan çözülmesi sağlanmış, böylece işçilerimizin haklarına çok daha kısa sürede kavuşmasının önü açılmıştır. Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren uygulamayla kasım ayına kadar ara bulucuya giden dosyanın yüzde 68'i anlaşmayla sonuçlanmıştır.Daha şeffaf, hesap verilebilir yargı için reformlar yapılmıştır. Anayasa değişiklikleri yapılarak yargı yetkisinin tarafsız mahkemelerce kullanılması güvence altına alınmıştır. Askeri yargı kaldırılmış ve askeri suçların sivil mahkemelerde görülmesi sağlanmıştır.İşkenceyle aktif olarak mücadele edilmiş, ülke gündeminden işkence ve kötü muamele iddiaları tamamen çıkarılmıştır.Temel kanunlarımız sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelere göre toplumsal yapımıza daha uygun hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın lekelenmeme hakkının korunması ve mesnetsiz ihbar ve şikayetler nedeniyle soruşturmaya maruz bırakılmaması için yasal değişiklikler yapılmış, vatandaşlarımız hakkındaki ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmaması sağlanmıştır.""Barış, kalkınma ve insan haklarının korunması"AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, hükümetin her alanda olduğu gibi yargıda da yapısal reformlara imza atarken diğer yandan da FETÖ, DEAŞ, PKK ve bilumum terör örgütleriyle eş zamanlı, amansız mücadele ettiğini söyledi. Mesten, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden dahili, harici tüm unsurlara ve uzantılarına karşı vermiş olduğumuz bu mücadeleden bizi hiçbir güç alıkoyamayacaktır." dedi.AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, ceza infaz kurumlarını başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerin belirttiği standartlara uygun hale getirdiklerini söyledi.Ceza infaz sisteminde tutuklu ve hükümlülerin haklarını koruyacak gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Yurdunseven, "Bu sayededir ki geçmişte ülkemizi mahcup eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları artık tarihe karışmış bulunmaktadır." diye konuştu.AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, 16 yıllık iktidar döneminde hayata dair her alan ve her konuda reform düzeyinde atılımlar gerçekleştiren AK Parti hükümetlerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesinde de barış, kalkınma ve insan haklarının korunması alanlarında etkin ve görünür katkılar sağlayacağını gösterdiğini ifade etti.Bu kapsamda reform niteliğinde adımlar atan, köklü ve nitelikli yapılar inşa eden AK Parti hükümetlerinin önemli icraatlarından birinin de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması olduğunu dile getiren Aydemir, bu kurumun, insan hakları ihlallerinin önlenmesi, ayrımcılıkla mücadele ve işkencenin önlenmesi gibi üç önemli görevi üstlendiğini hatırlattı.AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, dünyada nüfus artışının ve küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarının giderek azaldığını söyledi. Dünyanın çare üretmeye çalıştığı su konusunun, AK Parti hükümetleri döneminde bütüncül olarak ele alındığını ifade eden Uygur, Türkiye Su Enstitüsünün stratejik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.Uygur, AK Parti hükümetleri döneminde DSİ tarafından toplam 153 milyar TL'lik yatırım yapıldığını, son 16 yılda, Türkiye'nin gururu olan, dünyada ses getiren 7 bin 668 tesisin hizmete alındığını bildirdi.