2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

14 Aralık 2018 Cuma 22:50



14 Aralık 2018 Cuma 22:50

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Yüce Mecliste sporun birlik, beraberlik ve kardeşlik olarak hep beraber çalışma anlamında birleştirici olmasını umut ediyorum." dedi.TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.Bütçe üzerine söz alan AK Parti milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli vurguladığı "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının, Türkiye'nin uluslararası faaliyetlerinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumların gerçekleştirdiği hizmetlerde karşılık bulduğunu belirtti.TİKA'nın, faaliyetlerini "Dünyanın neresinde bir ihtiyaç varsa biz oradayız" düsturuyla yerine getirmeye çalıştığını anlatan Yeneroğlu, şöyle devam etti:"2002'de 12 ofis ve 28 ülkede 200 proje yürütülürken bugün 5 kıtada 170 ülkede 61 ofisle 2 bin projenin altına imza atan TİKA'mız geçmişle kıyaslanmayacak derecede daha güçlü bir konumdadır. Yalnızca bu yıl Benin'den Moritanya'ya, Bosna Hersek'ten Kolombiya'ya, Nijer'den Özbekistan'a farklı alanlarda verdiği destekle ülkelerin kalkınmasına, nice insanın sağlığına, eğitimine ve hayata tutunmasına destek olmuştur. Kırgızistan'da, Bosna Hersek'te, Moldova Gagavuzya'da, Filistin Gazze'de, Libya'da, Pakistan ve Filipinler'de bazı yerlerde hastane yaptırarak, bazı bölgelerde de tıbbi donanım desteği vererek sağlık alanında milletimizin vicdanının sesi olup dünyaya örnek bir biçimde insanlık görevini ifa etmektedir."Yeneroğlu, Ankara nüfusundan daha fazla vatandaşın yurt dışında yaşamlarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız asli görev alanı olarak, Türkiye'den göç eden insanlarımızın ana vatanına ve ana diline bağlarının güçlendirilmesi için gerek yaşadıkları ülkede gerekse Türkiye'deki menfaatlerinin takibi, sorunlarının çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yapmaktadır." ifadesini kullandı.YTB'nin bütçesi üzerine konuşan AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Avrupa'da ırkçılığın yükselmesinden ve bunun özellikle Türklere ve Müslümanlara yönelmesinden ciddi endişe duyduklarını belirtti.Avrupa'da göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleyi de endişeyle takip ettiklerini dile getiren Usta, "Batı'nın, ünlü bir gazetecinin vahşice öldürülmesi karşısında insani değerlerle petrol ticareti arasında gözle görünür bir çelişki yaşamasını kaygıyla izliyoruz. Son günlerde Paris'te göstericilerin yakıp yıkmasını da göstericilere karşı uygulanan orantısız gücü de temel insan haklarıyla asla bağdaştırmıyoruz. İnsan hakları mücadelesi, Batı'da ciddi şekilde irtifa kaybediyor. Mücadele, Batı'da irtifa kaybederken, Türkiye'de daha fazla güç kazanıyor." diye konuştu.Türkiye'nin artık kendi içine kapanmış, dünyada olup bitenlere seyirci kalan bir ülke olmadığını vurgulayan Usta, şunları söyledi:"Farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın o ülkedeki haklarına sahip çıkmak ve anavatanıyla bağlarını devam ettirmelerini sağlamak, anayasal sorumluluğumuz altındadır. Bu, bizim diaspora politikamızın da esasıdır. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bugüne hedefimiz, vatandaşlarımızın sorunlarına tek bir elden ve hızlı çözümler üretmek oldu. Bu anlayışla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sayesinde oluşan koordinasyon, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla tek merkezden ilgileniyor ve onların yaşadığı her türlü meseleyi tüm boyutlarıyla ele alıyor. Nerede olursa olsun yurt dışında yaşayan 6 milyonu aşkın insanımızın hak ve menfaatlerini korumak temel önceliğimizdir."AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Biz Hakk'a tapan bir ecdadın torunlarıyız. Milli Amentümüz budur." dedi."Biz toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran şüheda ecdadın evlatlarıyız." ifadesini kullanan Aydemir, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yüklendiği görevin, milli hafızayı diri tutmak olduğunu belirtti.Aydemir, "Görev, iftiralarla, karalamalarla yok edilmeye çalışılan destan asırlarımızı gündeme taşımak. Vazife, kendi tarihine ihaneti görev edinmişlerce linç edilmeye uğraşılan kahramanlarımızın hakkını teslim etmek." diye konuştu.AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, 16 yıldır güzel sanatların her alanında gerçekleştirilen projelerle çağı yakalayacak önemli adımların atıldığını dile getirdi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle de kamuoyunca beklenen birçok projenin hız kazandığını, bunlardan belki de en önemlisinin İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) olduğunu ifade eden Uncuoğlu, ulusal ve uluslararası birçok faaliyete ev sahipliği yapacak AKM'nin yapım ihalesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda açıkladığı gibi 2019 yılı Ocak ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.Uncuoğlu, AKM'nin 2021'de de tamamlanacağını ve yeni kültür mekanı olarak dünya kenti olan İstanbul'a güç katacağını ifade etti.AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Türk Tarih Kurumunun, Türk ve Türkiye tarihinin bütün dönemlerine dair eserler yayınladığını, bilimsel toplantılar düzenlediğini, kazı ve müze araştırmalarını destekleyerek tarih alanında özgün ve nitelikli araştırmaların yapılmasına katkı sağladığını belirtti.Kurumun faaliyetlerinin, Avrupa'dan Hindistan'a, Afrika'dan Çin'e uzanan geniş bir coğrafyanın tarihinin yazımı için de önem taşıdığına dikkati çeken Ören, "Binlerce yıllık Türk tarihinin doğru biçimde yazımı, şüphesiz ki dünya tarihinin en doğru biçimde yazılmasına da hizmet edecektir." dedi.Ören, kurumun hayati öneme sahip diğer bir sorumluluğunun ise Türk tarihi ve medeniyetiyle ilgili karalama ve çarpıtmalarla mücadele etmek, kamuoyunu tartışmalı tarihsel meselelere ilişkin aydınlatmak olduğuna işaret etti."Mali çöküşün önüne geçilecek"Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine ilişkin konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dünyanın en önemli liglerinde futbol oynayan 17 Türk futbolcunun bulunduğunu ve buna ek olarak basketbol, voleybol ve daha birçok spor branşında girdikleri müsabakalardan madalya kazanan sporcuların yer aldığını belirtti.Türkiye'nin, spora verilen destekler ve yapılan tesisler açısından dünyanın önde gelen devletleriyle yarıştığını vurgulayan Özalan, bu statların, tesislerin ve yurtların yapımına emek verenlere teşekkür etti.Sporda başarı elde edilmesi için yetenekli, çalışkan, disiplinli ve ahlaklı sporcular, kapsamlı ve modern spor tesisleri ile profesyonel spor yöneticileri ve antrenörlerinin önem taşıdığına dikkati çeken Özalan, "Yetenekli gençlere sahibiz ve bu kadar sportif tesisimiz var ancak hepimizin arzu ettiği başarıları bir türlü yakalayamıyoruz." diye konuştu.Herkesin yakından ilgilendiği spor kulüplerinde yaşanan başarısızlığın nedeninin ne altyapı tesisleriyle ne de sporcuların teknik yetersizliğiyle ilgili olmadığına işaret eden Özalan, şöyle devam etti:"Kulüpler bazında başarı istiyorsak, bir an önce spor kulüplerimizin yönetiminde profesyonelliğin sağlanması ve kulüp yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarının aynı oranda olması gerekmektedir. Bu sebeple spor kulüplerimizde, özellikle futbol kulüplerimizde başkan ve yöneticilerimizin kendi dönemlerindeki faaliyetlerden sorumlu hale getirilmesiyle kulüplerimizin içinde bulunduğu mali çöküşün önüne geçilecektir. Bu düzenlemeyle şeffaf, hesap verebilir, bağımsız, denetlenen ve borçsuz kulüplerimiz olacaktır. Ayrıca kamu yararının sağlanması için de önemli bir adım olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak çalışmalar Gençlik ve Spor Bakanlığımızla koordineli olarak devam etmektedir.""Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesiyle her şeye yetişmek mümkün değil"AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sporun içinden gelen bir milletvekili olduğunu anımsatarak, Türk sporunun, olması gerektiği noktada yer almadığını belirtti.Türkiye'de sporun neredeyse tek destekçisinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Türkiye'de sporcular, federasyonlar, il spor müdürlükleri Bakanlıktan bekler. Yapılması istenilen, ihtiyaç duyulan tesisler, düzenlenmesi istenilen ulusal ve uluslararası organizasyonlar, Bakanlıktan beklenir. Peki soruyorum, Bakanlığın bütçesi bunlara yeter mi? 'Belki yeter.' diye düşünüyorsunuz ama inanın bana yetmez. Ben sporun içinden geliyorum ve bu sıkıntıları da yaşamış bir sporcuyum. Bakanlığın bütçesiyle her şeye yetişmek mümkün değil." ifadesini kullandı.Çözüm olarak yapılması gerekenleri sıralayan Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bununla ilgili uzun süre araştırmalar yaptım. Özellikle Avrupa'nın sporda başarılı olmuş ülkelerini ve kanunlarını inceledim. Gördüm ki bu yükü özel sektör sponsorluk anlamında yüklenmiş, yani bakanlıkların yükü bu kadar ağır değil ve inanın bana, devletler, özel sektörü teşvik edecek kanunlar yapmışlar. Bizim de ülkemizde özel sektörü sponsorluk anlamında teşvik edecek bazı kanun değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Bu konuyu hem Gençlik ve Spor Bakanımıza hem de Hazine ve Maliye Bakanımıza ilettim. Ortak bir nokta bulup doğru bir yol haritası çizeceğimize de inanıyorum. Eğer biz bunu başarabilirsek en alt seviyedeki sporcudan en üst seviyedeki sporcuya kadar herkes bunun faydasını görecektir, yani sporcular artık kendilerine sponsor bulabileceklerdir."Sponsor bulamamanın, Türkiye'deki sporcuların en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, tesisleşme anlamında Türkiye'nin hemen hemen her yerinde stadyumlar, spor salonları hatta halı sahalar, birçok yatırımlar yapıyor ama burada hep futbolu konuşuyoruz. Spor yalnızca futbol, biraz basketbol, biraz da atletizmden ibaret değildir. Diğer spor dallarını da unutmamamız gerekir." dedi.Sofuoğlu'nun bu sözleri AK Parti'li milletvekillerinden alkış aldı.Daha sonra konuşmasını sürdüren Sofuoğlu, "Bu kürsüden ayrılmadan önce birkaç gerçeği de söylemek istiyorum. Hatırlarsanız birkaç ay önce TBMM'de trafikte hız ve driftle alakalı bazı kanun değişiklikleri yaptık. Doğru, bunların trafikte yapılmaması gerekiyor ama bizim bu anlamda henüz motor sporlarına uygun tesislerimiz yok. İnsanlar futbol oynayamıyor diye hayatlarını kaybetmiyor ama trafikte hız tutkusu yüzünden hem kendi hayatlarını kaybediyor hem de başka insanların hayatlarını kaybetmesine sebep oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Meclise ilk geldiği günden itibaren gördüğü bir gerçeği de paylaşmak istediğini söyleyen Sofuoğlu, şunları kaydetti:"Burada her şeyin siyah ve beyaz olduğunu gördüm yani burada neredeyse hiçbir konuda birlik ve beraberlik yok. Siyasetin içinden gelen biri değilim, belki de öyle olsaydım bu konuşmayı da yazmazdım. AK Parti bir şeye 'Evet' diyorsa, muhalefet partileri kesinlikle bunu reddediyor. Burada kendi grubuma da (AK Parti) özeleştiride bulunmak istiyorum. Çünkü aynı tavrı benim grubum da yapıyor. Umut ediyorum ki yüce Mecliste sporun birlik, beraberlik, kardeşlik olarak hep beraber çalışma anlamında birleştirici olmasını umut ediyorum. Özellikle Türk sporuna hizmet etme amacıyla Meclise gelen bir kardeşiniz olarak yapmak istediğimiz, hizmetlerde yalnızca AK Parti'nin onayını değil MHP, CHP ve İYİ Parti gruplarının da desteğini alıp, birlikte çalışmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum."Sofuoğlu'nun ifadeleri üzerine söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, hem Alpay Özalan hem de Kenan Sofuoğlu'nun, "sporun iyi durumda olmadığını kabul ettiğini" belirtti.Artık bu işe nasıl çare bulunacağının ve bunun nasıl düzeltileceğinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Sancaklı, "Meclis ne zaman gerilirse sporculardan birine söz verin yumuşar." ifadesini kullandı.