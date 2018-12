2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:55



MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "MHP olarak ısrarla savunduğumuz, 3600 ek göstergenin ikinci 100 günlük programa alınması gerçekten takdire şayan bir karardır. Diğer kurumlarda çalışan, benzeri beklentiler içerisinde olan arkadaşlarımıza da bu, aynı şekilde yansıtılır diye ümit ediyoruz." dedi.TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 125 üniversite ile bu bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruşluların bütçeleri üzerinde MHP milletvekillerinin konuşmaları tamamlandı.MHP Grubu adına söz alan Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, ulaştırma içerisinde en büyük payın, bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da karayollarına ait olduğunu belirtti. Ulaştırma alanında özellikle kara yollarının gelişiminde, cumhuriyet tarihi boyunca emeği geçen herkese teşekkür eden Kaşıkçı, AK Parti hükümetleri döneminde karayollarında önemli gelişmeler yaşandığını dile getirdi.Otoyollar, bölünmüş yollar, duble yollar, köprüler, viyadükler, tüneller, alt ve üst geçitler ile geniş açıklıklı asma köprüler, tüp geçitlerin hükümetin başarısı, ülkenin de kazanımı olduğuna işaret eden Kaşıkçı, MHP olarak Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu gibi kamu-özel sektör iş birliğiyle kamu yararına yapılan bu projelere olumlu baktıklarını söyledi.Kaşıkçı, bazı eleştirilerini de aktararak, yollardaki hizmet kalitesinin düşük olduğunu söyledi. MHP'li Kaşıkçı, bunun en büyük sebebinin de karayolu inşaatının çok hızlı bir sürede tamamlanmak adına kaliteden ödün verilmesinden kaynaklı olduğunu savundu.Kaşıkçı, kamu-özel iş birliğiyle gerçekleştirilen projelerde kamu yararı gözetilerek yapılan sözleşmelerin daha makul ve gerçekçi rakamlar taahhüt edilerek, yine bu sözleşmelerin şeffaf bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasının, "kazaya kurban gitmemesini" isteyerek, kazanın nedeni ve sorumlularının en kısa zamanda ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.Son zamanlarda Türkiye'de helikopter, tren kazaları yaşandığını anımsatan Enginyurt, insanların ihmalden veya yapılmayan işlerden dolayı hayatlarını kaybetmesini istemediklerini belirtti.Atanmış bakanların, sokaktaki vatandaşın ne istediğini pek bilmediğini iddia eden Enginyurt, "Vatandaş milletvekiline soruyor, her şeyi milletvekilinden bekliyor. Milletvekillerini gece gündüz arıyor. Siz seçmen derdinde olmadığınız için rahatsınız. Allah rahatlığınızı bozmasın ama hiç olmazsa bizim dediklerimizi de dikkate alın. Özellikle AK Partili arkadaşlarımızı fazlasıyla dikkate alın, çünkü 31 Mart'ta en çok bunlara soracaklar, biz kenarından köşesinden bir şekilde kurtarırız, bizde sıkıntı olmaz." şeklinde konuştu.Enginyurt, Ordu'da devam eden alt yapı yatırımlarına ilişkin bilgi vererek, eksiklikler konusunda eleştiri ve değerlendirmelerini de aktardı.Ordu'nun şehir içi trafiğinin kötü olduğunu söyleyen Enginyurt, Ordu çevre yolunun bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi."Devletin imkanları, güçleri yeterli değil." gibi bahaneleri kabul etmediğini aktaran Enginyurt, "Çünkü öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki Ovit Tüneli'ni, Marmaray'ı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerini bitirdi. Ordu'nun yollarını bitirmezseniz Sayın Cumhurbaşkanım size çok kızar. Onun için bir an önce Ordu yollarını dikkate alın." diye konuştu.Dershaneler ve etüt merkezlerinin durumuMHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un büyük azim ve kararlılıkla hazırladığı 2023 vizyon belgesinin, geleceğin güvencesi, Türk gençliğinin yetişmesinde benzer hassasiyetleri taşıdığını vurguladı.Eğitim ve öğretimin tüm paydaşlarını olumsuz etkileyen birtakım sorunların da bulunduğunu dile getiren Aydın, toplumda hala ihtiyaç olarak algılanan ve bugüne kadar geçici çözümlerle geçiştirilen dershaneler, etüt merkezleri ve buna bağlı olarak oluşturulan mali destekli özel okulların ve buralarda çalışanların geleceğinin gizemini koruduğunu ifade etti.Aydın, bu konuda kalıcı ve tüm paydaşları memnun edecek bir çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.Farklı statülerde çalışan öğretmenlerin sıkıntılarının devam ettiğini anımsatan Aydın, şöyle devam etti:"MHP olarak ısrarla savunduğumuz, 3600 ek göstergenin ikinci 100 günlük programa alınması da gerçekten takdire şayan bir karardır. Diğer kurumlarda çalışan, benzeri beklentiler içerisinde olan arkadaşlarımıza da bu, aynı şekilde yansıtılır diye ümit ediyoruz. Buna rağmen, hala sözleşmeli öğretmenlerimizin, altı yıldan dört yıla indirme planı olmasına rağmen, yaşadıkları birtakım sıkıntılar var. Biz iyi niyetle ve gerçekten büyük bir beklenti içerisinde bunların da halledilmesi noktasında atılacak adımların takipçisi olacağız."Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren yardımcı personelin özlük hakları ve kazanımları konusunda benzer adımları beklediklerini ifade eden Aydın, bakanlıkta ehliyet ve liyakatin öncelenmesi ve bunun sözde kalmayarak somut, objektif ve bilimsel değerlendirme kriterlerine bağlı olmasını söyledi."Eğitimde milli ve manevi içerik zenginliğine sahip olmalıyız"MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, milli bütünlük bilincinin geliştirilmesi, ahlaki, manevi değerlerin güçlendirilmesi ve sosyalleşmenin sağlanması için okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve bu yaş grubundaki nüfusun daha erken yaşta örgün eğitim programı kapsamına alınmasının sağlanması gerektiğini belirtti.Eğitimde milli ve manevi içerik zenginliğine sahip araç ve gereçlerin kullanımının yetersiz olduğunu savunan Karadağ, "Çocuklarımızın manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemesine yardımcı olacak, milli içerik zenginliğine sahip yayın, film ve benzeri eğitim araç gereçlerinin üretimi desteklenmeli ve kullanımı sağlanmalıdır." diye konuştu.MHP'li Karadağ, din kisvesi altında pazarlanmaya çalışılan sapkın akımlara karşı çocukları korumak için Anadolu irfanını öne çıkaran bir din eğitiminin benimsenmesine vurgu yaptı.Eğitimin her kademesinde müfredatın, milli ve çağın gereklerine uygun bir şekilde planlanması ve uygulanmasının esas olması gerektiğine dikkati çeken Karadağ, eğitimin bütün kademelerinde müfredat ve sınav sistemi gibi temel konularda istikrar kazandırılması gerektiğini kaydetti.Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisinin olmayacağını anlatan Karadağ, şu ifadeleri kullandı:"Öğretmenin ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Öğretmen bütün zorlu şartlara rağmen, kendisini o okula, o sınıfa ait hissediyor ama gerçekten bu aidiyetin yükseltilmesi gerekiyor. Öğretmenlik mesleği, özel bir ihtisas mesleğidir. Asli ve sürekli kamu hizmetinin öncelikli olarak kadrolu memurlar eliyle görülmesi esastır.Bunun yerine sözleşmeli öğretmen, personel istihdamı tercih edildiğinde, aynı görevi yerine getiren kamu personeli arasında statü farklılığından dolayı farklı uygulamalar ve farklı özlük hakları oluşmaktadır. Bu ayrım, eğitim öğretim hayatındaki çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda, sözleşmeli öğretmenlerin mutlaka ve mutlaka istihdamından vazgeçilmelidir."Karadağ, öğretmenin "sözleşmeli", "ücretli", "kadrolu" diye ayırılmasının, bu mesleğe gölge düşüreceğini savundu.MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri üzerine parti grubu adına söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.