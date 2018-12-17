2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

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TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri Bakanlıklarının 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.TBMM Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplanan Genel Kurulda, 2019 yılı bütçesinin yedinci tur görüşmelerine geçildi.Bütçe görüşmelerinin 7. turunda Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının bütçelerinin yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Tu¨rk Standardları Enstitu¨su¨, Tu¨rk Patent ve Marka Kurumu, Tu¨rkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Tu¨rkiye Bilimler Akademisi, Avrupa Birliği Başkanlığı,Tu¨rk Akreditasyon Kurumunun 2019 yılı bütçeleri ele alınacak.Bütçeler üzerinde ilk sözü İYİ Parti milletvekilleri aldı.