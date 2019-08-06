2019 yılı ilk yarı yıl finansal sonuçları açıklandı

AkçansaPort markasıyla Ambarlı Limanı'ndan ihracata başlayan Akçansa, 2019 yılında yıllık bazda ihracatını %191 oranında artırdı.

Türkiye'nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa'nın açıkladığı 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlara göre, şirketin ilk yarıyıl cirosu geçen yıla oranla % 5 artarak 890 milyon TL'ye ulaştı. İhracat gelirlerinin toplam satış gelirleri içerisindeki payı ise geçen yıla oranla %14'ten %38'e yükseldi.

Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl önemli gündem maddelerimizden biri 1915 Çanakkale Köprüsü. Stratejik iş ortağı olarak yer almaktan gurur duyduğumuz bu büyük proje için AR-GE ekiplerimiz etkin çalışmalarıyla '1803 Çimento' adlı ürünü özel olarak geliştirmiştir." dedi.

Zenar, bu yıl Ambarlı Limanı'ndan ihracata başladıklarını belirterek "2019 yılının ilk yarısında sektördeki %40-45 oranındaki daralmaya rağmen, Akçansa olarak yönümüzü ihracata çevirerek ciromuzu % 5 artırdık. Lojistik avantajımız ve etkin liman yönetimimiz ile ihracatımızı yıl sonu itibarıyla iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2019 yılının ilk yarısında sattığımız özel ürünlerimizle en önemli ihracat pazarlarımızdan biri ABD pazarı olmuştur. AkçansaPort markasıyla ise Ambarlı Limanımızda kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla liman satış gelirlerimizi %45'in üzerinde artırdık." ifadelerini kullandı.