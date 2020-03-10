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2019 yılı işsizlik oranı belli oldu

Geçtiğimiz aralık ayında işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

10.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:27
2019 yılı işsizlik oranı belli oldu
Geçtiğimiz aralık ayında işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay olan kasım ayında işsizlik oranı yüzde 13,3 düzeyindeydi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
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