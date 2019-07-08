08.07.2019 11:16
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2019 yılı kurban tanıtım toplantısı yapıldı

2019 yılı kurban tanıtım toplantısı yapıldı

Çanakkale İl Müftülüğünde vekaletle kurban toplantısı yapıldı.

Çanakkale İl Müftülüğünde vekaletle kurban toplantısı yapıldı.

İl merkezinde bulunan bütün personellerin ve ilçe müftülülerinin de katıldığı toplantıda; Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Abdulkadir Şahin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda vekaletle kurban hususunda yapılan ve yapılacak hizmetlerden bahseden Şahin, "Malumunuz Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı birbirini tamamlayan iki güzide kuruluştur. İkisi de hizmetlerini siz değerli görevlilerimizle birlikte gerçekleştirirler. Gerçekleştirdikleri bu faaliyetlerden birisi de 1993 yılından beri devam etmekte olan vekaletle kurban organizasyonudur. Biz de bugün buraya hem tanışmak hem de bu hususta çeşitli bilgiler vermek için geldik. Allah muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.

Toplantı, verilen ikramların ve teşekkür konuşmalarının ardından sona erdi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Abdulkadir Şahin, Çanakkale, Güncel

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