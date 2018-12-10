2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri - Akçay ve Bülbül

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Grup Başkanvekili Erkan Akçay
'ın kürsüye çıkışıErkan Akçay'ın konuşmasıMHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün kürsüye çıkışıMuhammed Levent Bülbül'ün konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL,Erkan Akçay,MHP
10 Aralık 2018 Pazartesi 19:25