2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi - Albayrak (5)

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:45



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:45

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Personel ücretlerine 2019 yılı içerisinde yansıtılacak olan enflasyon farkı ödemeleri ile 2018 yılında kadroya geçen taşeron işçilerin ücret ödemeleri nedeniyle personel giderleri yüzde 35,6 artarak 216 milyar 570 milyon liradan 293 milyar 678 milyon liraya yükselmiştir."