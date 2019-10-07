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2019 Nobel Tıp Ödülü 3 bilim insanına gitti

2019 yılı Nobel Tıp Ödülü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza'ya verildi. Ödülün, "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" çalışmaları nedeniyle verildiği belirtildi.

07.10.2019 12:48

2019 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Nobel Tıp Ödülü üç bilim insanı Kaelin, Ratcliffe ve Semenza'ya verildi.

3 BİLİM İNSANI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Üç bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza ödüle layık görüldü. Ödülün, "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" çalışmaları nedeniyle verildiği belirtildi.

Nobel Ödül Komitesi'nden yapılan açıklamada, "William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza, farklı oksijen seviyelerine yanıt olarak genlerin aktivitesini düzenleyen moleküler işleyişi tanımladı" denildi.

NOBEL ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

Harvard Üniversitesi'nde onkoloji profesörü olan Kaelin Jr., 'tümör baskılayıcı proteinler' üzerinde yaptığı çalışmalarla biliniyor. John Hopkins Üniversitesi'nde yine onkoloji alanında çalışan Semenza da 'kanser hücrelerinin oksijensiz ortamlara adapte olmasını sağlayan HIF-1'i (hipoksiye bağlı faktörler)' keşfetmesiyle tanınıyor.

Oxford Üniversitesi'nde moleküler biyolog olan Ratcliffe ise 'hipoksiye hücresel reaksiyonlar' alanında araştırma yapıyor.

İşte Nobel Ödülü'nü alan isimler;

William G. Kaelin Jr
Sir Peter J. Ratcliffe
Gregg L. Semenza
2019 Nobel Tıp Ödülü 3 bilim insanına gitti

Dünya, Güncel

Kaynak: İHA

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