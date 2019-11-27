Haberler » Güncel » 2019 Yılı Teknik Destek Programı 5'inci Dönem sonuçları açıklandı - Haber

2019 Yılı Teknik Destek Programı 5'inci Dönem sonuçları açıklandı

2019 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

27.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:232019 Yılı Teknik Destek Programı 5'inci Dönem sonuçları açıklandı
2019 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Eylül-Ekim dönemine yapılan 7 proje değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinden geçti. Ardından projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 7 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edildi. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 6 proje listede yer aldı. Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 26/11/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerekmekte. - ERZURUM

Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:37 Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı
18:36 İETT'NİN BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ
18:36 İngiltere Başbakanı Johnson, partisindeki İslamofobi için özür diledi
18:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'la...
18:35 Cumhurbaşkanı erdoğan müsiad vizyoner'19 programında konuştu 3
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
14:31 Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
21:57 Adem Büyük attı, sosyal medya yıkıldı!
27.11.2019 18:40:03