2019 Yılı Teknik Destek Programı Zonguldak Bilgilendirme Toplantısı Tamamlandı

Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak
, Karabük
ve Bartın
il merkezlerinde bilgilendirme toplantıları başladı. BAKKA Ajans merkez binasında gerçekleşen toplantı yoğun katılımlı gerçekleşti.
BAKKA Genel Sekreter
Vekili Elif Acar ve Ajans Uzmanı Ümran Öztürk, katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, süreçle ilgili ayrıntılı sunum yaptı.
2019 Yılı Teknik Destek Programının Karabük Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart Çarşamba
günü saat 14: 00'te Karabük İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Bartın Bilgilendirme Toplantısı ise 14 Mart
Perşembe günü saat 14: 00'te Bartın Valiliği
12 Divan toplantı salonunda yapılacak. - ZONGULDAK
Batı Karadeniz, Bartın, Karabük, Zonguldak, Güncel
Kaynak: İHA