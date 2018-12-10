2019 Yılına Dair Beklentilerimiz Artıyor

Büyüme rakamlarının yüzde 1,6 olarak açıklandığı veriler ile ilgili açıklama yapan DERSİAD (Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Mustafa Çınar, " Ekonomik saldırılara maruz kaldığımız 2018 yılında, dış güçlerin istediklerini elde edemediğini rakamlar açıklıyor. Bu kadar saldırı karşısında büyüme rakamları, 2019 yılı için umutlarımızı ve beklentilerimizi artırıyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (Temmuz-Eylül) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çınar, "Yaşanılan kur artışlarına orantılı olarak artan maliyetler azalan yatırımlar ile elde edilen büyüme oranı, 2019 yılı için umutlarımızı artırıyor. Normalleşme sürecinin başarılarını açıklanan bu veriler görüyoruz. Bu değerler 2019 yılı için daha iyimser tahminler yapmamızı ve beklentilerde bulunmamızı kolaylaştıracak" dedi.