2019 yılında birçok sektör daralma yaşarken, bu süreç evlilik sektörünü teğet geçti

Yurt dışından yoğun ilginin görüldüğü evlilik dünyasının kapıları ise, 17-19 Ocak tarihlerinde "Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı" ile ziyaretçilere açılacak.

Evlilik sektörü, daralma yaşayan birçok sektörden farklı olarak, dinamikliğini sürdürmeye devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin 2020 yılı için ayırması gereken bütçe ise 50 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiyor. Bu yıl 17-19 Ocak tarihleri arasında Lütfi Kırdar'da yapılacak Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı", evlilikle ilgili her ihtiyacı tek çatı altında sunuyor.

2019 YILI TUTARI: 13 MİLYAR DOLAR

2019 yılında yaklaşık 13 milyar dolarlık bir kazancın sağlandığı sektörde, 2020 yılı için daralma gözlenmediğini belirten Evlilik Dünyası Fuarı'nı düzenleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, sektör bütçeleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu sene evlilik için gereken ortalama bütçe; çiftler yalnızca nikâh yapacaksa 50 bin TL, kına ve düğün gibi organizasyonlar da olacaksa 100 bin TL – 150 bin TL arasında değişiyor. Evlilik sektörü geçen sene 13 milyar dolarlık bir ivme kaydetti. Tüm sektörlerde daralma olurken, 2020 yılı için evlilik sektöründe çok büyük bir daralmayı gözlemlemiyoruz. Bunu da çalıştığımız düğün mekanlarının 2020 satışlarını baz alarak söylüyoruz. Şu anda 2020 yılı hafta sonlarında düğün mekânlarında yer bulmak imkânsız."

AVRUPA'NIN BAŞ TEDARİKÇİSİ: TÜRKİYE

2019 yılında 2.5 milyar dolarlık bir hacim yaratan Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı'nın bu yıl daha da büyük bir hacim beklediğine dikkat çeken Didem Cılga, şunları kaydetti:

"Bu yıl daha da büyük bir hacim bekliyoruz. Çünkü bir katımızı tamamen toptan satış yapan firmalara ayırdık, Avrupa ve Arap ülkelerinden ciddi sayıda düğün mekânı ve davet organizasyon firması bekliyoruz. Mali olarak sektörün içindeki daralmayı bu yolla aşmayı hedefledik. Yurt dışından inanılmaz bir ilgi var, çünkü Türkiye'de bu konuda üretim yapan firmalar Orta Doğu ve Avrupa'nın en uygun maliyetli, şık ve tasarım ürünlerini piyasaya sunuyor. Türkiye bu konuda özellikle Avrupa'nın baş tedarikçisi konumunda."

30 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

8 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek ve yaklaşık 120 firmanın katılacağı Evlilik Fuarı'nı 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Düğünlerde bu senenin en dikkat çekici eğiliminin "doğaya dönüş" olduğunu ifade eden Didem Cılga, "Firmalar daha doğal, ekolojik ve organik ürünlerle tüketicinin karşısına çıkacak. Bunun nedeni de artık gençlerin daha bilinçli ve dünyadaki iklim krizinin farkında olup, çevre bilinci gelişmiş bireyler olması ve tüketim yaparken tercihlerini artık bu yönde kullanmaları" şeklinde konuştu.

Bu yıl 18.'si gerçekleşecek olan "Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı", 17-19 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.