Haberler » Ekonomi » 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? - Ekonomi

2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı?

2019 yılı içerisinde yatırım araçlarından gram altın, dolar ve euro yatırımcısına sürekli kazandırdı. 1 Ocak-25 Aralık tarihleri arasında gram altın 69 TL, dolar 0,68 TL, euro ise 0,58 TL değer kazandı.

25.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:42

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Yeni yıla sayılı günler kala gram altın, dolar ve euroda hareketlilik sürüyor. Altın ve döviz kurları, yılbaşından yıl sonuna kadar yatırımcısına sürekli olarak kazandırdı. 1 Ocak-25 tarihleri arasında altın 69 TL, dolar 0,68 TL, euro ise 0,58 TL yükseldi.

ALTIN YÜZDE 32 ORANINDA DEĞER KAZANDI

1 Ocak tarihinde 217 TL seviyesinde bulunan gram altın, 25 Aralık itibariyle 286 TL'den işlem görüyor. Yılbaşından bu zamana kadar 69 TL artan gram altın, yüzde 32 oranında değer kazandı. Gram altın 2019 yılı içerisinde en yüksek seviyesini 289 TL ile 28 Ağustos tarihinde gördü.

DOLAR KURU YÜZDE 13 ORANINDA DEĞER KAZANDI

1 Ocak tarihinde 5,27 TL seviyesinde olan dolar ise 25 Aralık itibariyle 5,95 seviyesinden işlem görüyor. Yılbaşından itibaren 0,68 TL yükselen dolar kuru, yüzde 13 oranında değer kazandı. Dolar, 2019 yılı içerisinde en yüksek seviyesini 6,19 ile 7 Mayıs tarihinde gördü.

0,58 TL ARTAN EURO, YÜZDE 9,5 ORANINDA DEĞERLENDİ

1 Ocak tarihinde 6,02 TL olan euro, 25 Aralık itibariyle 6,60 TL'den alıcı buluyor. Yılbaşından itibaren 0,58 TL artan euro, yüzde 9,5 oranında değer kazandı. Euro 2019 yılı içerisinde en yüksek seviyesini 7,03 ile 9 Mayıs tarihinde gördü.

GÜNCEL ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı?

Aralık, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:56   Ticaret Bakanı Pekcan Azerbaycan'a gidiyor - Ekonomi
16:36   Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi
16:34   "Yerli tohum atağının önünde kimse duramayacak" - Ekonomi
16:29   TMSF'den "otel" açıklaması - Ekonomi
16:28   Salihli'nin rekortmen iş adamları plaketle onurlandırıldı - Ekonomi
16:27   2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? - Ekonomi
15:45   Ahmet Davutoğlu: Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçilmeli - Ekonomi
15:39   Kaplan ve Pars, TSK envanterine teslim edildi - Ekonomi
14:58   Sivaslıların asgari ücret beklentisi: Ortalama 2.600-2.700 TL olmalı - Ekonomi
14:52   Yıllar sonra Suriye'ye ihracat yapıldı - Ekonomi
25.12.2019 17:03:46