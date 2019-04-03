2019 Yılında Sürdürülebilir Büyümesini Devam Ettirecek

2018 yılını hedeflediği büyüme rakamları ile tamamlayan Kordsa, 2019 yılı için beklentilerini duyurdu.

Kordsa Kompozit İş Birimi'nin, 2019 yılı toplam cirosuna 105-115 milyon ABD doları aralığında katkıda bulunması bekleniyor.

Kordsa, 2019 yıl sonunda konsolide ciro ve FAVÖK'te TL bazında %30-40 oranında, ABD doları bazında ise %10-15 oranında büyüme beklediğini açıkladı.

Uzay ve havacılık sektörünün stratejik tedarikçileri arasında yer alan ve 2018 yılında Kordsa bünyesine katılan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketlerinin de 2019 yılında konsolide kompozit cirosuna katkısı olacak. Kordsa, kompozit iş biriminden 105-115 milyon ABD doları aralığında konsolide ciro elde etmeyi hedefliyor.

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan 2019 yılı beklentileri ile ilgili şunları dile getirdi: "Kordsa olarak stratejik yatırımlar ve endüstriye yön veren teknolojilerimizle güçlendirme alanlarımızı genişletiyoruz. 2018 yılında lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojilerinde devam eden organik büyümemiz ve değerlendirdiğimiz inorganik büyüme fırsatları ile ikinci bir Kordsa yaratma yolunda ilerliyoruz. Geçen yıl bünyemize yeni kattığımız şirketlerimizle kompozit alanında müşteri portföyümüzü ve yetkinlik alanlarımızı genişlettik. 2019 yılında kompozit iş birimimizden 105-115 milyon ABD doları konsolide ciro elde etmeyi hedefliyoruz. 2019 yılında da organik büyümemizi, inorganik büyüme ile destekleme stratejimizi sürdüreceğiz. Dünyada her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendiren Kordsa olarak, bu uçakların artık içini, kanadını, gövdesini ve motorunu güçlendiriyoruz. Sektöre yön veren güçlendirme teknolojilerimiz ile daima yaşamdaki mutlu anları korumak, bu anları çoğaltmak ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. 2019 yılında da daha geniş bir coğrafyada daha derin yetkinliklerle 'yaşamdan ilham alarak, yaşamı güçlendirmeye' devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler