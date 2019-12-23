2019 yılında Türkiye'de haberlere en çok konu olan sporcu belli oldu

Tam 7 bin 732 Türk sitesini baz alıp tarayarak Türkiye'de dijital yayıncılığın bankası konumunda yer alan Habermetre, 2019 yılında Türkiye'de en çok habere konu alan sporcularını açıkladı.

ZİRVEDE EMRE BELÖZOĞLU VAR

Habermetre'nin raporuna göre sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, tam 64 bin 783 habere konu oldu ve listenin zirvesinde yer aldı. Emre Belözoğlu'nun ardından, rekor bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı 54 bin 663 haberle ikinci sıraya oturdu.

DIAGNE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Yapılan listenin üçüncü sırasında, Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne kendisine yer buldu. Diagne, 2019 yılı boyunca 39 bin 658 habere konu oldu.

FALCAO DÖRDÜNCÜ SIRADA YER BULABİLDİ

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao ise, 38 bin 941 habere konu olarak listeye dördüncü sıradan giriş yaptı.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin oluşturduğu listeye göre, 2019 yılında en çok haber olan sporcular şöyle;

1) EMRE BELÖZOĞLU: 64.783

2) YUSUF YAZICI: 54.663

3) MBAYE DIAGNE: 39.658

4) RADAMEL FALCAO: 38.941

5) OZAN KABAK: 30.626

6) ARDA TURAN: 29.344

7) MERİH DEMİRAL: 28.556

8) VOLKAN DEMİREL: 28.526

9) ELJIF ELMAS: 26.172

10) CRISTIANO RONALDO: 23.947