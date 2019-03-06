2019 Yılında Yaşam Alanlarını Ahşap-Metal Tasarımlar Tamamlayacak

Birbirinden kreatif parçalar bu yıl yaşam alanlarının vazgeçilmezi olmaya aday gibi… Özellikle ahşap-metal birlikte kullanılarak tasarlanan ve geometrik desenli mobilyalar 2019 yılında yaşam alanlarımızda merkezi bir yere sahip olacağa benziyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu, 2019 yılında yaşam alanlarında fazlasıyla göreceğimiz en özel mobilya trendlerini açıkladı.

Mermer bu sene de kullanılıyor ancak metal zirvede

2019'da birbirini tekrarlayan tasarımlardan çok otantik el yapımı parçalar ve ahşap-metal tasarımlar egemen olacak. Gold Rose, Gold, Siyah Gümüş ve parlak tonlar ise metal parçalarda kendini bulacak.Altın, pirinç veya karartılmış metaller, dantelli veya kütleli şekillerde göz önünde olacak.

Konfor yine ön planda

Konforun hayatımız için vazgeçilmez olduğu gerçeğiyle mobilyalar bu sene konfordan ödün vermeyecek. Akıllı mobilyalar yaşam alanlarında kendine daha fazla yer bulurken karyolalarda baza ön plana çıkacak.

Doğanın renkleri yaşam alanlarında….

Doğanın dinginliğini yaşam alanlarına kodlamak isteyenler doğal renklerden daha çok istifade edecek. Yeşil ve turkuaz tonları ile lacivert 2019'un en trend renkleri…

Tasarım hikayesi olan mobilyalar ilgi odağı

Bu yıl tasarımda "hikayesi olan mobilyalar" gençlerin ilgi odağında. Tek parçada yaşam alanının hikayesini değiştiren mobilyalar, bu yıl yaşam alanlarında sıkça karşımıza çıkacak.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, tüketicinin kendini özel hissetme isteği nedeniyle tasarım hikâyesi olan mobilyaların öne çıkacağını belirtirken, sözlerine şöyle devam etti; "Türk mobilyası Ar-Ge destekli tasarım anlamında bugün çok iyi bir konumda. Rengiyle, kumaşıyla, tasarımıyla, Türk mobilyalarının dünyanın farklı noktalarına hikayelerimizi götürdüğünü görüyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tasarım çeşitliliği oldukça yüksek. Hedef kitle fark etmeksizin her tarz tasarım ülkemizde oldukça iyi bir şekilde yapılıyor. Bu yıl mobilyada doğallığın ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Düz renkler tasarımda yerini koruduğu gibi doğada bulunan renkler revaçta. Yeşiller, turkuazlar ve lacivert önde. Konfor ön planda olmaya devam edecek ancak dijitalleşmenin sonucu olarak akıllı mobilyalar da hayatımızda daha fazla yer tutmaya başlayacak. Geniş minderler ve yatak olma özellikli kanepeler konfor algısını güçlendirerek ön plana çıkacak" dedi.

Kaynak: Bültenler