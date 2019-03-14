14 Mart 2019, 23:52
»»

2019 Yılının En Son Victoria's Secret Meleği Barbara Palvin Oldu!

Her modelin hayali olan; eğlenceli ve sofistike bir dünyanın kapılarını açan Victoria's Secret, 2019 yılının en son meleğinin Barbara Palvin olduğunu açıkladı.

Podyumlarda sık sık boy gösteren güzel model Barbara Palvin, Victoria's Secret'ın yeni meleği olarak kanatlarına kavuştu.

İLK MACAR MELEK OLDU

İlk kez 12 yaşında keşfedilen Macar model, ilk çıkışını 2010 yılında Prada defilesi ile Milano'da yaptı. Barbara; Chanel Haute Couture şovu için Saint-Tropez'de katıldığı seçmelerde Karl Lagerfeld'in dikkatini çekti ve sonrasında Chanel'in birçok reklam kampanyasının yüzü oldu. Global markalarla yaptığı çalışmalardan sonra Barbara ilk kez 2012 yılında Victoria's Secret Fashion Show'da yürüdü. 2018 yılında ise geri dönüş yaparak herkesi tekrardan büyüledi ve 2019 yılında Victoria's Secret'ın ilk Macar meleği oldu.

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇILARLA ÇALIŞTI

Mert & Marcus, Steven Meisel, Terry Richardson ve Cüneyt Akeroğlu gibi ünlü fotoğrafçılarla çalışan Barbara, V Magazine, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, L'officiel, i-D ve Numero'nun da aralarında bulunduğu birçok derginin moda çekimlerinde boy gösterdi.

Prada, Milano, Barbara Palvin, Magazin


YORUMLAR (5)
DÜRBÜNLÜ: Herkese hayırlı geceler diliyorum,,Allah vatanımızı milletimizi her türlü belalardan ve musibetlerden korusun,, kardeşliğimizi daim etsin,,herkesi doğru yola iletsin,,Amin.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
DÜRBÜNLÜ: Herkese hayırlı geceler diliyorum,, Allah vatanımızı milletimizi her türlü belalardan ve musibetlerden korusun,, kardeşliğimizi daim etsin,, herkesi doğru yola iletsin,,Amin
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
DÜRBÜNLÜ: gavurlarda fren(iman) yoktur diye diye dilimde tüy bitti kardeşim,,fren olmadıgından yuvarlana yuvarlana solugu taa cehennemde alırlar.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
NDNDN: Bunlarin anasi babasi yohmu
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz