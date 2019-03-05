Küt Saç Modeli, Bu Senede Tercih Ediliyor!

TOPRAK BEY, ÖNCELİKLE SİZİ BİRAZ TANIYABİLİR MİYİZ?

1982 yılında İstanbul'da doğdum. İlkokul eğitimimi Hasan Tahsin İlköğretim okulunda, lise eğitimimi ise Namık Kemal lisesinde tamamladım. Meslek hayatıma ilk makyaj sanatçısı olarak başladığım bu yolda hem plastik hem de kozmetik makyaj teknikleri üzerine uluslararası platformlarda eğitimler aldım. Bu süreçte yurtiçinde ve yurtdışında katıldığım sayısız moda ve reklam çekimi setlerinde ilk saç tasarımı örneklerimi uygulamaya başladım. 2004 yılının başlarında bayan kuaförü sektörüne giriş yaparak; saç boyama teknikleri, saç uzatma sistemleri, çoklu boya gibi sıra dışı formüllerle kariyer basamaklarını tırmanmaya başlayarak, bayan kuaförü sektörünü geleceğe taşıma konusunu kendime misyon edindim.

PEKİ, BİRAZDA 2019 YILI SAÇ TRENDLERİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİZ?

Bu sezon yine kahverengi tonları oldukça ön planda. Soğuk kış günlerini ısıtan sıcak espresso koyuluğundaki kahverengi saçlar daha derin ve gizemli bir görünüm katıyor. Moda trendleri sık sık değişirken, saç trendleri kıyafetlerle yarışır hale geldi. Modası asla geçmeyen sarı saçlar sezonun trend renkleri arasında ön sıralarda yerini alıyor; koyu dipler, sarı saçlar 2019'un favorilerinden biri. Ayrıca sıcak ve soğuk renklerin karışımı olan 'sandre' dediğimiz tonlar sarı saç renkleri arasında oldukça revaçta.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ÖZEL UÇAKLARIYLA GÜNÜBİRLİK OLARAK, SAÇLARINI SİZE YAPTIRMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR. PEKİ, GENEL OLARAK HANGİ ÜLKELERDEN MÜŞTERİNİZ OLUYOR?

Başta Dubai, İran, Katar ve Ürdün olmak üzere birçok ülkeden gelen müşterilerimiz var. En büyük hedefimiz müşterileri VIP araçlarla evlerinden alıp hayallerindeki saça kavuşturmak.

SON OLARAK, SİZCE 2019 YILININ ÖNE ÇIKAN SAÇ TRENDLERİ NELER?

Balyajda Akdeniz Esintisi: Kahve, karamel ve sarı gibi renklerdeki muhteşem uyumuyla göz kamaştıran "Akdeniz Balyajı" koyu renk saç tercih eden hanımların görünümüne yumuşak bir etki sağlıyor.

Akıllı Mor, Tatlı Pembe: Pembe ya da mora yakın tonlar bu kış saçların arasında dağınık biçimde yayılarak görünümünüze farklı bir renk katıyor. Marjinal ve özgür ruhlu hanımların seveceği bu renkler havanızı değiştiriyor.

Sıcak Tarçın: Sarışın mı, yoksa kızıl mı? Biraz bakırla renklendirilen sarıya dönük tarçın rengi 2019'un trendleri arasında. Özellikle açık tenli kadınların çok beğeneceği sarıya dönük tarçın renkli saçlar oldukça iddialı bir görünüm sağlıyor.

Gece Siyahı: Vazgeçilmez siyah bu sezon parlak değil. Işıltıdan uzak, daha yoğun tonlardaki siyah renk saçlar, yıldızlı Akdeniz gecesi sıcaklığında.

Kaynak: Bültenler