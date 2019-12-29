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2019 yılının son deve güreşi Gömeç'te yapıldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesi, 2019 yılının son deve güreşine ev sahipliği yaptı.

29.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:03 2019 yılının son deve güreşi Gömeç'te yapıldı

'in ilçesi, 2019 yılının son deve güreşine ev sahipliği yaptı.


Gömeç Belediyesince, Karaağaç Arenasında düzenlenen güreşlere katılan yaklaşık 150 deve kıran kırana güreşler sergilerken, güreşleri Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ile birlikte 5 bin kişi izledi.


Ege ve Marmara bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinden gelen güreş develeri, soğuk ve güneşli havada heyecanlı güreşler yaparken, bazı develer rakibinin darbeleri sonucu yıkıldı. Kupa güreşi yapan develerin sahiplerine, Kaymakam Nurettin Yavuz ve Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam tarafından kupaları verildi. Güreş severler bir taraftan güreşleri izlerken bir taraftan da mangal yaktı. Deve güreşlerinin kültürün bir parçası olduğunu anlatan Kaymakam Nurettin Yavuz, "Deve güreşleri hepimizin bildiği üzere kültürümüzün geleneğimizin en önemli parçalarından biridir. Soğuk havaya rağmen coşkulu muazzam bir katılım var. Bu katılımlarla beraber bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu organizasyonun birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm deve sahiplerine başarılar diliyorum" dedi. Güreşleri yaşatacaklarını anlatan CHP'li Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da, " Biz folklorumuzu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Şansımızdan çok güzel bir havada çok güzel bir güreş yaşıyoruz. Çok memnunuz bundan. İnşallah, bunun devamı da olacaktır" dedi. Deveci Murat Aydınlığil ise," Bu kültüre gönül vermiş biri olarak, bu soğuk kış gününde bu kültürümüzün olayını gerçekleştiriyoruz. Burada gerçekten çok güzel güreşler oluyor. Güreşlere katılan deveci arkadaşlara, güreşlerimizi organize eden başta sayın belediye başkanımız ve ekibi ile diğer teknik ekibe çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR


Mehmet İrem Himam, Balıkesir, Gömeç, Güncel

Kaynak: İHA

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