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2019 Yılının Son Muhtarlar Toplantısı Seydikemer'de yapıldı

2019 yılının son Muhtarlar Toplantısı Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında Seydikemer'de gerçekleştirildi.

25.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:03 2019 Yılının Son Muhtarlar Toplantısı Seydikemer'de yapıldı

Toplantıya Vali Esengül Civelek, Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, il ve ilçe kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

Vatandaşlara en iyi kamu hizmeti sunmanın gayret ve çabasıyla tüm taraflarla el birliği, iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Civelek,Seydikemer ilçesinde yapılan bir önceki muhtarlar toplantısında dile getirilen ihtiyaç ve taleplerin büyük oranda karşılandığını ifade etti.

Toplantıda söz alan muhtarlar, mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdiler. Ayrıca mahallelerinin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini rahatlıkla ilgili birimlere aktarma imkânı bulduklarını ifade ederek, sunulan imkânlar ve desteklerden dolayı Vali Civelek'e teşekkür ettiler.

Muhtarlar tarafından dile getirilen ihtiyaç ve talepler hakkında kurum amirlerinden bilgiler alan Vali Civelek, mevzuata uygun beklenti ve taleplerin çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.


Esengül Civelek, Yakup Otgöz, Seydikemer, Güncel

Kaynak: Bültenler

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