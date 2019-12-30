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2019 yılının son ruhsatını Cabbar Başkan verdi

2019 yılında en son açılan işletme olan Vestel Yetkili Servisinin İnönü Caddesindeki yerini ziyaret eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; 2019 yılının son İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatını işletme sahibi Selçuk Güler'e takdim etti.

30.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:40 2019 yılının son ruhsatını Cabbar Başkan verdi

1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Develi Belediyesi tarafından 138 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verildiğini belirten Cabbar Başkan "Yılın son ruhsatını verdiğimiz Selçuk Güler kardeşimize hayırlı işler diliyorum. Yeni açtığı iş yerinde Rabbim kendisine helalinden bol kazançlar versin. Develimiz ve kendisi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İşletme sahibi Selçuk Güler de yeni bir işe başlamanın tatlı telaşı içinde olduklarını belirterek "Yeni açtığımız iş yerimizde bizleri yalnız bırakmayan ve buraya kadar zahmet ederek, ruhsatımızı dükkanımıza kadar getirerek bizleri onore eden Cabbar Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi


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Kaynak: Bültenler

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