2019 YKS sınav giriş yerleri belli oldu! ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgula!

Binlerce aday tarafından merakla beklenen, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak şeklinde aramaları sona erdi. ÖSYM, 2019 YKS giriş belgesi ile sınav yerlerini açıkladı. Adaylar, ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yaparak belgelerini temin edebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak ulaşacağınız ÖSYM AİS'e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak YKS sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

2019 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ - SINAV GİRİŞ YERLERİ

2019 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye gidecek adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak YKS duyurusunda. ÖSYM, YKS sınav tarihlerini açıkladı. İşte o tarihler:

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

2019 YKS SINAVI BARAJ PUANI

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalleri için gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanını elde etmek için; en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmek gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

2018 YILINDAN TYT PUANI OLANLAR İSTERLERSE SINAVA GİRMEYEBİLECEK

Bir önceki yılın Temel Yeterlilik Sınavından 200 puan ve üzeri alan adaylar, dilerlerse sınava girmeyebilecek. Üniversite adayları, sınava girmese dahi, bu puanlarını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecek. Ancak, önceki yılın puanlarını 2019 YKS'de kullanmak isteyen adayların her halükarda 2019-YKS'ye başvurması gerekecek.

Bu adaylar, "2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum" seçeneğini, 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT dahil 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmek istemeyen adaylar işaretleyeceklerdir. 2018-TYT puanı olmayan veya 2018-TYT puanı 200 puanın altında olan adayların bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2019-YKS'ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacaktır. Bu adaylar, herhangi bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir ancak, 2019-YKS başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (50,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.