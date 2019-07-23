2019 YKS tercih işlemleri başladı! YKS 2019 tercih robotu

Üniversiteye girişte girilen ve TYT, AYT, YDT olarak 3 bölümden oluşan 2019 YKS sınav sonuçları 18 Temmuz'da öğrencilerle paylaşıldı. YKS sonuçlarının ardından binlerce aday 23 – 29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapabilecek. YKS tercihi nasıl yapılır?

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU

ÖSYM tarafından düzenlenen 2019-YKS'de aday tercihlerini 23 Temmuz'da yapabilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunabilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS 2019 TERCİH EKRANI

2019 YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirebilecekler. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Üniversiteli olabilmek için girilen YKS sınavı sonucu kimlerin tercih yapabileceği se merak konusu oldu. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.