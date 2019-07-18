2019 YKS tercih kılavuzu açıklandı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, adayların tercih işlemlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacaklarını duyururken, YKS'de 9 şampiyonun olduğu belirtildi.

2019 YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından adayların tercihlerini yapacakları YKS Kılavuzu da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada adayların tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre internet üzerinden yapacakları bildirildi. 23 Temmuz tarihinde başlayacak tercih işlemleri, 29 Temmuz tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Açıklamada, "'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır" denildi. Açıklamada, Temel Yetenek Testi (TYT) ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlıktan 1'er, Yabancı Dil'den 5 birinci olmak üzere 2019 YKS'de toplam 9 şampiyonun çıktığı belirtildi.

TERCİH SIRASINA DİKKAT

2019 YKS Tercih Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre adaylar, YKS puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla, girmek istedikleri yükseköğretim programlarının kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacak. Merkezi yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacak. Yerleştirme işlemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken esaslar ise şöyle sıralandı:

-Her yükseköğretim programına kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

-Bir adayın, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı olacak. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihi olurken, bunun altında kalan tercihler işleme konmayacak.

-Merkezi yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün olmayacak.

-Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacak.

-Adaylar tercihlerini yaparken kaydolmayı en çok istediği programı en üst tercihine, daha sonra istediği programı ikinci tercihine yazacak ve bütün tercihlerini bu şekilde sıralayacak.

EK YERLEŞTİRME

Tercih kılavuzunda ek yerleştirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi de verildi. Buna göre yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olarak belirlenirken, ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

SONUÇLAR İNTERNET ADRESİNDEN DUYURULACAK

Yerleştirme sonuçları internet üzerinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında olacak.

ÖZEL YETENEK PROGRAMLARI

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemlerini ÖSYM değil, bağlı oldukları yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak. Başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılırken, bu yükseköğretim programlarına 2019-TYT puanı en az 150 olan adaylar başvurabilecek.

Kaynak: DHA